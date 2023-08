Moment de sinceritate maximă pentru Ana Morodan. ”Sunt o fată atât de nefericită pentru mine și în ochii mei”

Ana Morodan (37 de ani) este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Succesul din social media i-a adus multă notorietate, ea primind chiar supranumele de „Contesa Digitală”. În urmă cu mai bine de patru luni, Ana s-a aflat în centrul unui scandal de proporții. Vedeta a trecut peste momentul greu și a făcut recent câteva dezvăluiri extrem de sincere.

Ana Morodan are peste 470.000 de fani pe Instagram și este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. În plus, emisiunea ce a fost difuzată la Antena Stars, REAlă by Ana Morodan, i-a dus și mai multă notorietate.

Dezvăluiri extrem de sincere ale Anei Morodan. Vedeta nu se mai sfiește să-și arate slăbiciunile

În urmă cu cinci luni, Ana Morodan s-a aflat în centrul unui mare scandal. Mai exact, pe data de 28 martie 2023, Ana a fost reţinută de poliţiști, pentru 24 de ore, deoarece nu a oprit la semnalele acestora. În plus, ea a lovit două maşini, iar ulterior a fost depistată pozitiv la alcool şi substanţe psihoactive.

După acest incident extrem de neplăcut, Ana a decis să-și schimbe radical viața și a apelat la ajutor medical pentru a scăpa de viciile care au adus-o în această situație ingrată. Recent, vedeta a făcut câteva dezvăluiri extrem de sincere prin intermediul rețelelor de socializare. Ana a explicat că nu mai dorește să-și ascundă latura vulnerabilă, sau momentele în care nu se simte foarte bine. Ea chiar s-a dezis total de o declarație pe care o dăduse în urmă cu trei ani.

„In this era of my social media usage aș vrea să normalizez și momentele de fragilitate. Alea pe care nu le-am arătat niciodată pentru că așa am fost învățată de mică: să fiu puternică și lipsită de manifestări sensibile în public. Și de aia am ajuns un model de succes pentru multă lume, dar o fată atât de nefericită pentru mine și în ochii mei.

Așa că azi aș vrea să vă spun tuturor care ați fost educate sau self educate ca mine că e ok să nu fii bine. Și e ok să nu fii perfectă în fiecare zi.

Și prostia pe care am zis-o eu acum 3 ani și o zic multe blogheoze acum, cum că suntem aici să inspirăm, nu să fim plângăcioase, e un bullshit.

Toți avem nevoie să știm că și cei pe care îi urmărim au zile nașpa!

Ah, și pentru toți cei care aveți senzația că asta e pitty party, hai, dans păpușilor! Ps. Oricum nu pot să plâng mult că îmi distrug genele. False.”, a scris de Ana Morodan pe Instagram.

