Moment istoric la Chefi la Cuțite! Motivul pentru care Liviu Moroiu a refuzat cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu

Liviu Moroiu este concurentul de la Chefi la Cuțite care a refuzat cuțitul de aur venit din partea unui jurat. Decizia a surprins nu doar juriul, ci și telespectatorii, seara trecută. În ediția din 27 martie a sezonului 13, participantul a impresionat juriul cu preparatul său, dar nu a vrut să ia cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu! Motivul l-a mărturisit chiar el. Iată detaliile!

Liviu Moroiu este concurentul de la Chefi la Cuțite care i-a lăsat fără cuvinte pe cei patru jurați. Participantul a pregătit o farfurie de excepție, și anume o rețetă de homar cu piure de morcov și yuzu kosho. Ingredientele din farfurie i-au făcut pe cei patru experți în domeniul culinar să spună „Da!” și să ofere cuțitele sub cloșuri.

De altfel, concurentul în vârstă de 33 de ani, de profesie bucătar, în Amsterdam, s-a bucurat enorm când a văzut că preparatul său a fost apreciat de jurați. Surpriza a venit după aceea, când Chef Ștefan Popescu a dorit să îi ofere cuțitul de aur. A scos obiectul învelit atent în husa aurie și l-a întins către Liviu Moroiu. A avut de luat o decizie pe moment, deoarece își exprimase dorința de a face parte din echipa lu Chef Richard Abou Zaki.

„În 2013 am decis să plec la Londra, nu puteam să lucrez cu acte în regulă, așa că a trebuit să încep la negru, în afara Londrei. Acolo a fost partea profesională, acolo cunoști profesioniști. Am crescut, am ajuns ca ajutor de bucătar. M-am adaptat, am învățat, am evoluat și am devenit Sous Chef la restaurantul de seafood din Covent Garden, unde am lucrat. (…) Am plecat de mic din țară de la vârsta de 16 ani. Am plecat în Italia, la mama mea, acolo unde am început bucătăria”, a zis concurentul la testimonial.