Luptător K1, îmbrăcat în cioban la Chefi la cuţite. Povestea impresionantă a lui Bogdan Năstase

O poveste impresionantă de viață le-a atras atenția telespectatorilor emisiunii Chefi la Cuțite. Bogdan Năstase este un luptător K1 foarte cunoscut printre colegii lui de breaslă. Sportivul a venit în fața juraților îmbrăcat în cioban. Preparatul său culinar a fost și el pe măsură!

Bogdan Năstase are 29 de ani și locuiește în Iași. El i-a surprins pe cei patru jurați, Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ştefan Popescu şi Alexandru Sautner, cu îmbrăcămintea sa de cioban. În realitate, are o cu totul altă profesie. Mai exact, tânărul este luptător K1. În emisiunea Chefi la Cuțite, el a povestit prin ce a trecut, dar și ce legătură are cu hainele pe care le-a purtat.

Care este povestea lui Bogdan Năstase, concurentul Chefi la Cuțite

Bogdan Năstase se poate lăuda cu realizări frumoase în cariera profesională. Însă, înainte de a ajunge luptător K1, el a fost cioban. De aici și hainele specifice alese pentru apariția în platoul Chefi la Cuțite.

În urmă cu mulți ani, tânărul și-a dus oile pe câmp, așa cum făcea de fiecare dată. După ce a terminat toate treburile, a hotărât să meargă la discotecă pentru a se distra. S-a pregătit și s-a îndreptat către petrecerea care avea loc într-o altă localitate.

La discotecă, Bogdan Năstase a avut parte de o întâmplare foarte neplăcută. Mai mulți bărbați l-au bătut, de teamă că și-a făcut apariția la petrecere pentru a încerca să cucerească fetele din localitatea respectivă. Ulterior, el a decis să devină luptător K1 pentru a învăța tainele acestui sport și a evita, în acest fel, alte situații asemănătoare cu cea prin care a trecut.

„Am fost cioban, acum sunt luptător. Am și meciuri câștigate, și meciuri pierdute. Am și dat, am și luat. Aveam vreo 17 ani, pășteam oile. După ce le închideam, plecam în satul vecin, la discotecă. M-au așteptat (n.r. băieții), m-au încălzit și am plecat. De atunci am nasul rupt.”, a declarat Bogdan Năstase, la Chefi la cuțite.

Luptătorul K1 nu i-a impresionat pe jurați doar cu povestea sa, ci și cu preparatul pe care l-a adus în fața lor. Bogdan Năstase a pregătit mâncare tradițională. Jurații au servit mămăligă cu brânză și tochitură. De asemenea, au băut și un pahar de țuică.

În plus, tânărul a avut și o surpriză pentru chefi. El le-a adus o farfurie cu aperitive tradiționale românești. Fostul cioban a reușit să îi cucerească pe jurați. Astfel, a obținut trei cuțite din cele patru.

