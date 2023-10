Moment unic pentru Răzvan Lucescu. A intrat în istoria clubului la meciul de joi seară

Răzvan Lucescu în vârstă de 54 de ani a făcut istorie joi seara, 26 octombrie 2023. Celebrul antrenor a trăit un moment unic la clubul pe care îl antrenează, PAOK Salonic. Mai mult ca sigur, sportivul român nu va uita niciodată meciul pe care l-a câștigat în Scoția, cu Aberdeen.

Echipa lui Răzvan Lucescu a câștigat meciul de aseară cu scorul de 3-2, împotriva celor de la Aberdeen, în runda cu numărul 3 a grupei G de Conference League. Cei de la PAOK Salonic a controlat meciul încă din prima repriză. Totuși, acesta nu este singurul motiv de bucurie al antrenorului român. El se poate lăuda și cu o bornă istorică, pe care a atins-o la clubul din Grecia.

Răzvan Lucescu a făcut istorie

Joi seara, 26 octombrie 2023, PAOK Salonic, echipa antrenată de sportivul român, a câștigat meciul împotriva celor de la Aberdeen, cu scor 3-2, în runda cu numărul 3 a grupei G de Conference League. Echipa lui Răzvan Lucescu este lider cu victorii pe linie în grupa G, urmată de Eintracht, cu 6 puncte. Echipa lui Lucescu Jr. a controlat meciul încă din prima repriză, însă a primit două goluri de la Aberdeen, prin Miovski și Polvara. Băieții de la PAOK au început atunci să dea tot ce au mai bun, prima lovitură fiind a lui Despodov. Jucătorul de suflet al antrenorului român, căpitanul Vieirinha a egalat, iar golul decisiv a fost adus de Schwab.

Bucuria câștigului de aseară a venit pentru antrenor și cu un moment istoric. Răzvan Lucescu a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri din întreaga istorie de 97 de ani a clubului unde antrenează. Mai exact, românul a stat pe banca celor de la PAOK Salonic 214 meciuri. De asemenea, el a reușit și o „remontada” de excepție.

Reacția lui Răzvan Lucescu după victorie

Imediat după victoria spectaculoasă, Răzvan Lucescu a oferit declarații despre partida de joi seara. Deși părea că echipa lui va pierde acest meci, jucătorii au continuat să creadă în ei și astfel să câștige împotriva celor de la Aberdeen.

„A fost o luptă care trebuia câștigată. Am avut ocazii și în prima repriză. În repriza a doua s-au întâmplat lucruri nebunești. Am continuat să credem în noi și am reușit să câștigăm. Trebuie să învățăm din aceste situații, trebuie să fim puternici timp de 90 de minute”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit Sportal.gr.

Căpitanul Vieirinha, jucătorul de suflet al antrenorului român, a comentat și el meciul pe care îl consideră unul greu.

„Am arătat din nou că luptăm până la capăt. A fost un meci greu, cu reprize diferite. Am avut încredere în noi și am arătat. Avem jucători cu experiență și am luptat până la capăt”, a spus Vieirinha

Schwab, jucătorul care a dat golul decisiv, a avut și el ceva de spus despre partida de joi seara.

„Cu siguranță e noapte magică pentru noi. Voiam cele trei puncte pentru fani. Nu voi uita noaptea asta. La penalty am încercat să stau liniștit pentru că era o situație foarte complicată, din care puteam pierde multe. Am reușit să bat bine și să marchez”, a declarat Schwab.