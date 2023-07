Momente de cumpănă pentru Anca Serea și Adi Sînă. Fiul lor s-a rănit în timpul unui concert

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună șase copii, pe care îi iubesc extrem de mult. Recent, Anca a povestit spaima pe care a trăit-o în momentul în care fiul ei, Noah, s-a accidentat destul de grav în timpul unui concert.

De 12 ani, Anca Serea și Adi Sînă formează un cuplu. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 8 ani și au împreună șase copii, dintre care un băiat și o fată sunt ai Ancăi din prima căsătorie. Cu toții formează o familie extrem de fericită, în care zâmbetul și voia bună sunt prezente în fiecare zi. Totuși, de-a lungul timpului, Anca și Adi au trecut și prin momente delicate.

Cel mai greu moment prin care au trecut Anca Serea și Adi Sînă. „Nu am știut cum să reacționăm”

Recent, Anca Serea a povestit care a fost unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut în calitate de mamă. Totul s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, atunci când ea și Adi au mers la un concert al artistei Katy Perry, la Viena. Ei i-au luat și pe trei dintre copii, și anume pe Sarah, David și Noah. În momentul în care au ajuns în sala în care urma să aibă loc concertul, cei trei copii au fost extrem de entuziasmați și au început să-și caute în grabă locurile. Într-un moment de neatenție, Noah s-a lovit foarte tare la cap, producându-le mari emoții părinților săi. Din fericire, medicii aflați la fața locului au intervenit imediat și au constatat că cel mic nu a pățit nimic grav.

„Sarah își dorea când era mică să meargă să o vadă pe Katy Perry, era fanul ei numărul 1 și am plecat la concert, la Viena. Copiii erau foarte mici, Noah cred că avea în jur de 4-5 ani, erau mititei.

Am plecat cu Sarah, David și Noah și ne-am dus acolo într-o sală de concerte foarte mari, noi urcam, nu ne-am dat seama, Adi era cu Noah și s-a lovit foarte tare la cap, dar foarte tare. Era foarte întunecat, noi ne grăbeam pentru că nu știam dacă începe sau nu concertul, s-a creat așa o mică tensiune și el s-a lovit la cap.

Eu în momentul în care l-am văzut că este plin de sânge și nu știam de unde…atunci chiar a fost un moment de cumpănă. Nu am știut cum să reacționăm, era foarte multă lume, am alergat cu el afară, am mers în camera unde erau cei de la ambulanță, i-au făcut o radiografie. Nu a avut nimic, din fericire”, a povestit Anca Serea în podcastul Oanei Andoni.

