Claudia Pătrășcanu (41 de ani) visează de patru ani la vacanța în Antalya, alături de cei doi copii, Gabriel și Nicolas, pe care-i are cu Gabi Bădălău. Divorțul, care se tot lungește, i-a pus „Stop”, dar acum a găsit porțița. Vineri pleacă în Turcia, într-o stațiune unde, pentru șapte zile, se va bucura în liniște de băieții ei. Doar că visul frumos era să-i fie spulberat! La un pas de anularea biletelor de avion a fost artista. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Claudia Pătrășcanu lasă în urmă, pentru câteva zile, divorțul care-o macină de aproape trei ani. Asta pentru că va pleca în excursia pe care, an de an, o tot visează. Și s-au scurs patru până acum. Pentru Antalya și-a luat bilete cântăreața, unde și-a propus o vacanță de șapte zile, alături de cei doi copii, Gabriel și Nicolas.

(CITEȘTE ȘI: CE AU DESCOPERIT DETECTIVII PUȘI DE CLAUDIA PĂTRĂȘCANU SĂ-L FILEZE PE BĂDĂLĂU! ”BEAT LA VOLAN CU UN MINOR ÎN MAȘINĂ!” + L-A SUNAT, DISPERATĂ, ȘI…)

A ”atacat” agenția de turism încă din ianuarie, nu a lăsat nimic la voia întâmplării, plus că a prins reducere bună.

”Vineri plecăm! E prima vacanță în străinătate, cu avionul, alături de copii, în ultimii patru ani. Am mai fost cu ei când erau micuți, cu tatăl lor.

Și tot la hotelul unde vom merge acum am stat. An de an mergeam. E superb, sunt locuri de joacă, parc de distracție… Lor le-a plăcut mult acolo”, au fost primele detalii date de Claudia Pătrășcanu.

”Doamna doctor mi-a dat undă verde!”

Artista avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, că nu a fost lipsită de emoții, chiar în zilele premergătoare plecării. ”Am trecut prin emoții mari. Copiii s-au îmbolnăvit. Deși am făcut tot posibilul să-i feresc, să fie totul în regulă.

Au făcut viroze respiratorii amândoi, unul după altul, era cât pe ce să anulez zborul, să pierdem biletele de avion.

(NU RATA: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU A ”ÎNFLORIT” DUPĂ DESPĂRȚIREA DE GABI BĂDĂLĂU! A FURAT TRUCUL DE LA MIHAELA RĂDULESCU: ”E FIX CA LA 19 ANI!”)

S-a întâmplat chiar acum, deși i-am ținut în casă pe copii, i-am ferit cât am putut să nu pățească ceva. S-a îmbolnăvit Gabriel, i-a trecut, l-a luat și pe Nicolas.

Am fost la medic, au luat tratament. Le-a trecut, dar știi cum e, mai faci un control. Azi am fost la doamna doctor, mi-a dat undă verde. Mi s-a luat o piatră de pe inimă.

Plecăm cu medicamentele după noi, preventiv, însă. Așteptăm cu mare drag să ajungem în Antalya”, a povestit Claudia Pătrășcanu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.