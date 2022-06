Momente grele pentru Clejani, după ce Margherita a fost condamnată definitiv. Ce pedeapsă au decis magistrații?

Margherita Clejanilor a fost condamnată definitiv miercuri. Manole Myriam-Margareta este acuzată de condus sub influența alcoolului și a altor substanțe interzise, iar judecătorii nu au fost deloc indulgenți cu pedeapsa.

La începutul anului 2022, Fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani a primit inițial o amendă uriașă și i-a fost suspendat carnetul de conducere. Miercurea aceasta, după ce magistrații au făcut apel, a fost stabilită o pedeapsă mult mai mare.

„Condamnă pe inculpata MANOLE Myriam-Margareta la pedeapsa amenzii în cuantum de 16.000 lei, calculată prin înmulţirea unui număr de 200 zile-amendă, cu suma de 80 lei corespunzătoare unei zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe (fapta din 23.05.2020).

Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru care este necesar permis de conducere pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, extras din documentul oficial. (CITEȘTE ȘI: De ce riscă Margherita să ajungă după gratii în 2022. Ce „semne rele” are noul an pentru celebra fiică a Clejanilor)

Nouă sentință pentru Margherita de la Clejani. Ce pedeapsă va avea de executat?

Decizia de după apel nu îi va bucura deloc familia Margheritei, după ce judecătorii au decis o amendă de 40.000. Aceasta nu este singura veste rea pentru Viorica și Ioniță de la Clejani, după cum Margherita nu va avea voie să conducă următorii trei ani.

„Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.63 C.p. Conform art.66 alin. 1 lit. i C.p. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru care este necesar permis de conducere pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii. (…)

Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând: În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 C.p.p. raportat la art.61 C.p., condamnă pe inculpata Manole Myriam-Margareta la pedeapsa de 40.000 de lei amendă penală (200 zile amendă x 200 lei/zi) pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art.336 alin.2 C.p.. (fapta din 23.05.2020)”, extras din hotărâre. (CITEȘTE ȘI: Clejanii trec prin momente cumplite! Fiul lor, Fulgy, condamnat la doi ani de închisoare)