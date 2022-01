Noul an nu aduce vești prea bune pentru Margherita! Celebra fiică a Clejanilor ar putea ajunge în spatele gratiilor! Iată firul evenimentelor care sunt de natură să o îngrijoreze serios pe Margherita.

Margherita de la Clejani pare să fie urmărită de ghinion. După accidentul rutier pe care l-a provocat în mai 2020, artista a primit o amendă consistentă şi nu mai are dreptul să conducă timp de un an, decizia nefiind, însă, definitivă. 16.000 de lei va trebui să plătească fata Clejanilor. În cazul în care amenda nu va fi achitată, se va transforma în 200 de zile de închisoare. În plus, procurorii au cerut deja o sentință mai aspră, iar procesul a fost deja programat, la Curtea de Apel București.

Când a produs accidentul, Margherita nu consumase băuturi alcoolice. În schimb, aparatul DrugTest a detectat prezența unor substanțe interzise. Rezultatul a fost confirmat ulterior de analizele probelor biologice.



