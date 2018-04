Momentul în care arbitrul se bucură alături de Cristiano Ronaldo, dupa eliminarea lui Juventus

După calificarea controversată în semifinalele Ligii Campionilor a echipei madrilene, internauții nu au contenit cu ironiile la adresa clubului Real Madrid. O animație ce face referire la modul în care Michael Oliver a arbitrat partida de pe ”Bernabeu” a strâns peste trei milioane de vizualizări în doar câteva ore.(CITEȘTE ȘI: BUFFON CĂTRE ARBITRUL OLIVER: „NU EȘTI OM, EȘTI ANIMAL!”)

Decizia curajoasă a lui Michael Oliver de a acorda penalty în minutele de prelungire pare să nu fie pe placul multor internaunți. Arbitrul care, după spusele specialiștilor, a avantajat echipa Real Madrid a devenit vedetă pe internet. Mai exact, după calificarea controversată a echipei madrilele, pe ineternet a apărut un video care îl are prim-plan pe controversatul arbitru. Mai exact, în animația cu pricina, arbitrul este ilustrat în timp ce se bucură alături de jucătorii echipei Real Madrid, după înscrierea golului ce i-a dus pe aceștia în semifinalele Ligii Campionilor. În doar câteva ore de la lansare, video-ul cu pricina a devenit viral printre internauți. Animația a strâns peste trei milioane de vizualizări.(NU RATA, AICI: MASSIMILIANO ALLEGRI: „NU TREBUIE SĂ PLÂNGEM, SĂ FACEM UN CAZ DIN ACEASTĂ ELIMINARE!”)

Buffon a criticat dur prestația arbitrului

La finalul jocului, portarul italian a criticat dur prestaţia arbitrului englez. „Sunt foarte mândru că fac parte din această echipă. Am realizat ceva incredibil, deşi eram într-o situaţie imposibilă. Ultima acţiune? Arbitrul a fluierat un fault pe care doar el l-a văzut. El nu are inimă, are în loc de inimă un tomberon. Dacă nu ai personalitate şi curaj, atunci du-te în tribune şi urmăreşte meciul alături de soţie cu un Sprite şi chipsuri. Este nevoie de o anumită sensibilitate pentru a înţelege importanţa anumitor momente în teren. Cred că nu e finalul pe care-l meritam. Eram foarte aproape de fază la penalty, ca şi arbitrul. Dacă ai cinismul de a da aşa un penalty în minutul 93, atunci nu eşti om, eşti animal!”, a declarat Gigi Buffon, după meciul de la Madrid.