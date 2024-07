Momentul în care un fulger loveşte un avion al companiei British Airways. VIDEO ȘOCANT

S-a produs o situație tensionată în timpul unui zbor al companiei British Airways pe ruta Stuttgart – Heathrow, când un avion a fost lovit de un fulger. Incidentul a fost capturat de către pasagerii aflați la bord.

A fost surprins impactul când un fulger lovește puternic avionul British Airways. Pasagerii au rămas uimiți. Aeronava a fost lovită atunci când se apropia de aeroportul Heathrow din Stuttgart. Înregistrările au fost rapid distribuite pe platformele de socializare, stârnind mai multe reacții din partea utilizatorilor.

Avionul a fost nevoit să aterizeze de urgență, dar nimeni nu a fost rănit. Fulgerele în timpul zborurilor sunt un fenomen destul de comun și, în majoritatea cazurilor, nu prezintă un pericol real. Experții menționează că, în medie, avioanele sunt lovite de fulgere o dată sau de două ori pe an, iar măsurile de siguranță adoptate de liniile aeriene asigură că riscurile sunt minimalizate și că echipajul și pasagerii sunt protejați în astfel de situații.

Un alt călător, revenind dintr-o excursie în Germania pentru EURO 2024, a exprimat aprecierea sa pentru modul în care căpitanul și echipajul avionului au gestionat situația.

British Airways plane in URGENT diversion after being struck by LIGHTNING pic.twitter.com/3dCQapqq25

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 8, 2024