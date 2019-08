Monica Anghel este desfigurată! Imaginea publicată de artistă i-a îngrozit pe fani.

Monica Anghel a fost, astăzi, la un club de echitație. Ceea ce se dorea a fi o zi de relaxare s-a transformat, în scurt timp, într-un coșmar. Artista a căzut de pe cal și s-a ales cu nasul și buza sparte. Monica Anghel a publicat pe contul ei de Facebook fotografia în care apare desfigurată după accidentul suferit. Totuși, îndrăgita cântăreața își menține tonusul positiv și se bucură că nu a fost nimic mai grav. (CITEȘTE ȘI: MONICA ANGHEL A RECUNOSCUT CÂȚI BANI CÂȘTIGĂ DIN MUZICĂ)

”Cam asta patesti cand te crezi Spiderman 😜😂😂😂😂😂🤟🤟🤟🤟🤟 dar sunt ok ca sunt vikinga 😂😂😂😂😂”, a scris Monica Anghel pe contul ei de Facebook.

Monica Anghel, probleme după show-ul ”Te cunosc de undeva”

Monica Anghel a dat de probleme, odată ce a intrat în competiția show-ului Te cunosc de undeva, de la Antena 1, alături de fratele ei, Alex. Unele i-au creat disconfort psihic, altele au fost de-a dreptul dureroase. (VEZI ȘI: MONICA ANGHEL, ANUNȚ TRANȘANT DUPĂ 9 ANI DE CĂSNICIE: “LA ÎNCEPUT, SOȚUL MEU A FOST..”)

Cea mai grea încercare a fost în momentul în care i s-a cerut să-și pună lentile de contact. Deși par simplu de purtat, de vreme ce multe femei le folosesc, ca alternativă la ochelari sau din rațiuni pur estetice, cântăreața a constatat, cu această ocazie, că are o sensibilitate oculară care o face incompatibilă cu ele.

„Am încercat de două ori, în zile diferite, să port lentile de contact, dar a fost imposibil. Nu am putut, îmi lăcrimau ochii și simțeam durere. Am renunțat la ele. A trebuit să mă îmbrac extrem de mulat, să îmi arăt corpul, ceea ce nu am făcut niciodată! Eu vreau permis de remorcă, să învăț să sudez, nu e genul meu ăsta de femme fatale. Mă simțeam îngrozitor…. Îmi venea să mă ascund! Cu toate acestea, am primit complimente că arăt bestial, iar asta nu din partea băieților. Venind din partea unor femei, contează!”, a mărturisit Monica Anghel, potrivit libertatea.ro.