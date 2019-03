Monica Anghel a recunoscut câți bani câștigă din muzică

Monica Anghel are o carieră de ani de zile și este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Vedeta a susținut zeci de concerter și și-a dedicat viața meseriei de artist. Ea a recunoscut acum câți bani câștigă din muzică.

Monica Anghel a dezvăluit care este sursa ei pricipală de bani și dacă a reușit să se întrețină din muzică pe parcursul anilor. Artista a avut o părere și despre cântărețele din generația actuală.

„Am încercat să ascult și radiourile comerciale: nu realizează cât de mult rău le fac celor pe care îi difuzează în exces. Ajungi să urăști și piesa, și artistul, nu vrei să mai auzi de el. Asta e reacția mea, cel puțin. Nu se poate ca în permanență să auzi aceleași și aceleași piese, ai impresia că te spală cineva pe creier. Atunci când a fost întrebată dacă se poate întreține din muzică, interpreta a fost sinceră. Civilizat, fără extravaganțe, da. Dar oricum nu e genul meu să am extravaganțe. Nu asta contează„, a povestit Monica Anghel, potrivit Viva!

A slăbit 30 de kilograme

Monica Anghel este un exemplu demn de urmat! Ea a reușit să slăbească spectaculos, după operația de hernie de disc pe care a suferit-o anul trecut. Cu ajutorul unei diete, dar și al sportului cântăreața a reușit să dea 30 de kilograme în doar 10 luni.

„Am slăbit 30 kg. Am intrat în acest program, Good Life, de pe 1 octombrie 2017. Sunt monitorizată săptămânal de un nutriţionist, kinetoterapeut, fizioterapeut şi psiholog. Îmi fac analizele din 3 în 3 luni. Ultima dată mi-a ieşit ureea mare la analize şi atunci medicul nutriţionist mi-a spus să reduc consumul de carne. Mi-a zis să ţin două zile de post pe săptămână. Am avut o mare voinţă şi iată că se poate. În paralel, fac şi sport. Nutriţionistul meu este Andreea Şuvoială, ea se ocupă de mine şi îmi spune ce trebuie să mănânc, ce trebuie să scot din alimentaţie, fie să adaug, sigur, pe baza analizelor, după cum spuneam. Sunt matinală, dintotdeauna am fost aşa. Merg în fiecare dimineaţă la ora 7 la kinetoterapie la medicul Adrian Însurăţelu şi la fizioterapie, la doamna doctor Ionela Preda. Şedinţele de psihologie le fac la medicul Violeta Kaparaliotis”, a explicat Monica Anghel pentru click.ro.