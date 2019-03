Monica Tatoiu, la un pas de moarte: ”Doctorii mi-au spus că pot să…”

Monica Tatoiu a fost la un pas de moarte! Femeia de afaceri a povestit, cu lux de amănunte, cumpăna prin care a trecut, dar și ce semnificație aparte are, pentru ea, data de 29 martie.

Monica Tatoiu a fost greu încercată de soartă! Pe 29 martie, în 1994, femeia de afaceri a trecut printr-o cumpănă greu de imaginat. Atunci i se îndeplinea cel mai mare vis: acela de a deveni mamă. Fericirea ei însă a fost umbrită de niște incidente care au avut loc chiar în momentul în care l-a adus pe lume pe fiul ei.

Monica Tatoiu a publicat pe contul ei de Facebook un mesaj emoționant. Un mesaj adresat fiului ei.

„29 martie 1994 era într-o zi de marţi. La ora 9, în Spitalul Universitar, am făcut cezariana de frică. Era să mor de la anestezie. Copilul s-a născut cu un plămân nefuncţional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor şi apoi m-am rugat. Am promis să fiu cuminte cum mama m-a învăţat şi am ascultat-o. Şi s-a făcut bine. Este master diver. Împlineşte astăzi 25 de ani. E adult acum, cu carte de muncă. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne. L-am învăţat tot ce m-au învăţat ai mei părinţi. E mai înţelept ca mine. La mulţi ani puiul meu de 25 de ani, marea realizare a vieţii mele.”, a scris Monica Tatoiu, pe contul personal de Facebook.

Ce pensie are Monica Tatoiu

Monica Tatoiu este o femeie de succes, o femeie care și-a clădit o carieră și care a muncit pe brânci pentru tot ceea ce are. Iar pensia pe care o are este pe măsura muncii sale. Monica Tatoiu a făcut avere din comercializarea produselor cosmetice, la sfârșitul anilor '90 – începutul anilor 2000, apoi s-a gândit că este momentul să se implice în politică. Iar toată lumea s-a tot întrebat de-a lungul timpului ce pensie are Monica Tatoiu. Ei bine, răspunsul a venit chiar de la ea!

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a mărturisit Monica Tatoiu, la o emisiune TV.