Monica Tatoiu și-a înșelat soțul la 2 zile după nuntă. Dezvăluiri uluitoare: ”S-au aburit geamurile de la clasa a doua!”

Monica Tatoiu a ajuns la vârsta de 68 de ani și se află de multă vreme în lumina reflectoarelor. Aceasta este o fire cât se poate de deschisă și nu s-a ferit niciodată să facă dezvăluiri surpinzătoare din viața personală. La fel a făcut și recent, atunci când a mărturisit că și-a înșelat cel de-al doilea soț. Mai mult, se pare că aceasta a călcat strâmb chiar la numai două zile după ce fusese în fața altarului. Cum s-a întâmplat totul?

În prezent, Monica Tatoiu se bucură de o frumoasă relație cu Victor Tatoiu. Cei doi sunt unul lângă altul de 41 de ani și au împreună și un băiat. Însă, înainte de a-și întâlni al treilea soț, vedete a mai trecut prin două mariaje eșuate, ce au fost marcate de infidelități. Chiar femeia de afaceri a fost protagonista unui astfel de episod, mărturisind că și-a înșelat unul dintre parteneri chiar la doar câteva zile de la nuntă.

Așa cum spuneam, de numeroși ani, Monica Tatoiu se află într-o relație frumoasă și fericită, însă până aici a avut de parcurs un drum lung. Vedeta are la activ trei mariaje, iar primele două au fost unele destul de tumultuoase. Recent, femeia de afaceri a vorbit despre viața ei amoroasă și a făcut câteva dezvăluiri neașteptate.

Pentru prima dată, Monica Tatoiu a ajuns în fața altarului pe vremea când avea 22 de ani. Se pare că atunci aceasta a făcut pasul cel mare mai mult pentru a îi demonstra ceva tatălui său. Însă, mariajul a fost sortit eșecului căci în acest caz blondina a fost înșelată chiar în noaptea nunții.

Ulterior, în cazul celei de-a doua căsnicii, Monica Tatoiu pare că a vrut să își ia revanșa, căci ea fost cea care a călcat strâmb. Nu chiar în noapte nunții, dar la doar două zile după marele eveniment. Atunci, vedeta și-a mințit proaspătul soț că trebuie să plece într-o deplasare, însă în fapt s-a întâlnit cu un fost iubit alături de care a petrecut unele momente extrem de pasionale.

„Și acuma îmi amintesc. Apropo de al doilea soț. Ne-am căsătorit pe 3 ianuarie și pe 5 ianuarie i-am spus soțului că plec undeva. I-am zis că plec undeva, venea iubitul meu din străinătate. L-am așteptat la aeroport și ne-am dus în Gara de Nord. El mai trăiește încă. Și am rămas prieteni. Era pasiune mare…

Am plecat în Gara de Nord și ne-am uitat la mersul trenurilor care pleacă. Trebuia să fie personal ca să fie cale lungă. Dar nici nu știam unde să mergem, înțelegi? Era un personal care pleca la Baia Mare. Nici nu știam unde o să dormim, eram în comunism, era în 1981, ianuarie… Mi-ai adus aminte de o vreme frumoasă din viața mea. El venise cu vodcă și cu grapefruit și noaptea a fost… S-au aburit geamurile de la clasa a doua… Țin minte preludiul, a fost superb, am băut vodcă și am mâncat grepfruit” a mărturisit Monica Tatoiu, în cadrul unui podcast.