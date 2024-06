Monica Tatoiu bea zilnic câte o sticlă de șampanie la prânz, singură. Care este motivul

Monica Tatoiu se numără printre cele mai îndrăgite apariții de la noi din țară. Femeia de afaceri este o prezență cunoscută pe micile ecrane, iar românii au ajuns s-o urmărească cu drag ori de câte ori apare într-o emisiune TV. Are vorbele la ea de fiecare dată, știe cum să abordeze fiecare problemă în parte și le aduce multora zâmbetele pe buze, poate chiar fără să vrea. Așa a făcut și atunci când a dezvăluit că bea zilnic câte o sticlă de șampanie la prânz, singură. Care este motivul pentru care recurge la acest gest?

Monica Tatoiu este foarte sinceră și directă din fire, iar ori de câte ori are ocazia spune lucrurilor pe nume fără să se ferească. Pentru astfel de calități, ea este foarte apreciată de public. De curând, afacerista recunoștea public ce obicei are, în fiecare zi, la prânz. Fosta profesoară bea câte o sticlă de șampanie, singură, dintr-un motiv anume. Monica Tatoiu a recunoscut că nu consumă tărie niciodată, pentru că face rău organismului, însă bea șampanie sau vin roșu, sec.

Monica Tatoiu a explicat și cum se bea corect șampania. Nici ea n-a știut de la bun început acest „secret”, însă după ce a aflat, a ținut să împărtășească neapărat cu toată lumea.

„Nu beau până la fund șampania, ea nu se bea așa, decât dacă ești o fată crescută la vaci. Nu vă imaginați că eu am știut lucrurile astea. Și eu am venit din Banat la București, au râs de mine, dar eu, spre deosebire de mulți care se uită acum și o să fie enervați de tot ce am zis eu, eu am zis nu știu, învățați-mă.

Și cine credeți că m-a învățat? Dina Cocea, Camelia Dăscălescu. Țin minte, în 78 am venit în București, după ce am făcut mai multe prostii, adică m-am măritat și am divorțat după trei luni, și eram o nebună, o needucată, venită de la periferie.”, spunea afacerista, potrivit Playtech.