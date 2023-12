Moș Crăciun a trecut pe la vedetele din România. Le-am “deschis” cadourile!

Cu toții l-am așteptat aseară pe Moș Crăciun, iar pentru unii „bărbosul” a fost ceva mai darnic. Vedetele din showbiz-ul autohton au avut și ele pragul călcat de cel ce se ocupă cu aducerea darurilor mult visate, astfel, CANCAN.RO dezvăluie cu ce au fost „omenite” cele mai cunoscute nume din spațiul public! Au fost sau nu au fost cuminți vedetele?

În ultimele zile, celebritățile au umplut paginile de Instagram cu braduții împodobiți, mâncăruri care mai de care și băuturi fine special cumpărate pentru Crăciun. Curiozitatea CANCAN a fost ce au găsit azi-noapte sub brad vedetele noastre, astfel că toate au fost luate la puricat. În exclusivitate pentru publicația noastră, Tj Miles a dezvăluit ce și-a dorit să-i aducă Moș Crăciun și ce a primit de fapt.

„Ce mi-am dorit să primesc de Crăciun și ce-am primit? Big blana! Ce să mai am nevoie de Crăciun când o am pe Francisca?! Am primit și două piese tari pentru care voi filma videoclipuri, vor fi lansate în curând, am primit lucruri frumoase, am primit dragoste și iubire, am primit sănătate, am primit bunătate. Am vizitat oameni, familii, am avut ajutor din toate părțile, fiecare face ce face, unii fac sarmale, alții cumpără slănina, alții testează pălinca, alții cumpără cadouri, alții fac pomul de Crăciun… fiecare vine cu ceva la masă și toată lumea-i fericită”, a spus partenerul de viață al Franciscăi, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Moș Crăciun, darnic cu prezentatorul Cătălin Cazacu

Daniel Buzdugan și Monica, soția sa, provin din Iași, iar singurele lor rude rămase-n viață sunt mamele lor. Astfel, colegul lui Mihai Morar a primit în dar de Crăciun vizita celor două femei, fapt ce i-a umplut inima de fericire!

„Am primit vizita mamelor de la Iași. Singurele care ne-au mai rămas. Și cărți”, a declarat Daniel Buzdugan, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Ca o coioncidență, sau nu, Cătălin Cazacu și Ramona Olaru, foști iubiți, au ales să petreacă Sărbătorile de Iarnă în SUA. Dacă asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a ales să meargă în New York, coprezentatorul lui Dan Capatos a optat pentru Miami.

„De Crăciun am primit cadou această priveliște din Miami”, a spus Cătălin Cazacu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

