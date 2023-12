Smiley (40 de ani) și Gina Pistol (43 de ani) au împodobit bradul de Crăciun. Momentul a fost cu totul special, mai ales pentru fetița lor, Josephine. Cântărețul și prezentatoarea TV au scos, rând pe rând, ornamentele de brad, iar fiica lor a fost un real ajutor. De altfel, Andrei Maria a încărcat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant, iar prietenii virtuali au putut observa că un obiect aparte „tronează” pe una dintre ramurile bradului. Mai cu seamă, este vorba despre o poză! Vezi mai jos ce au postat Smiley și Gina Pistol!

Pe rețelele de socializare, Smiley a încărcat un videoclip în care apare întreaga familie. Cântărețul în vârstă de 40 de ani a transmis, de altfel, cu ocazia Crăciunului, o urare. În videoclip se poate observa cum Smiley, Gina Pistol și micuța lor, Josephine, împodobesc bradul de Crăciun. De altfel, pe lângă toate aranjamentele specifice, sclipitoare și frumos aranjate pe fiecare ramură a bradului, au pus și un mic tablou cu o ecografie. Prietenii virtuali s-au înghesuit să-i felicite și să le transmită urări frumoase. Sub ecografie apare mesajul: „Cel mai frumos cadou”.

În urmă cu doi ani, au devenit părinți. Micuța Josephine a venit pe lume în luna martie a anului 2021. Prezentatoarea TV a vorbit despre sarcină în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar. Atunci, vedeta Antenei 1 mărturisise că a fost o minune să afle că va deveni mămică pentru prima oară! Apoi, în data de 27 mai 2023, artistul și prezentatoarea TV și-au unit destinele la Starea Civilă și în fața lui Dumnezeu. După aceea, au plecat în luna de miere, în sudul Franței.

„Eu nu am știu că am rămas însărcinată, dar am simțit așa că toată sursa universului era la mine în pântece. Parcă făceam parte din tot și totul făcea parte din mine. M-am întors la filmări, eu am crezut că sunt la premenopauză pentru că aveam bufeuri, nu-mi era bine și de fapt eu eram însărcinată. Țin minte că colegă îmi zisese: «fă-ți un test de sarcină» și i-am zis: «termină cu prostiile că îl fac degeaba». Oricum a fost așa o chestie, nici nu eram în perioada fertilă atunci… jur, a fost ceva mistic”, mărturisea Gina Pistol, în podcast.