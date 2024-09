Motivul banal pentru care Delia a fost jignită aspru! Replica ei usturătoare n-a întârziat să apară: „Îmi pare rău că existați”

Delia se numără printre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, fiind foarte activă și-n mediul online, în fața publicului care-i ascultă piesele și o urmărește pe micile ecrane. Vedeta TV are un program încărcat, ia parte la spectacole în toată țara, însă atunci când are timp liber preferă să și-l petreacă în vacanțe. Îi plac excursiile montane, motiv pentru care a luat parte recent la un eveniment intitulat „Omu Marathon”. Un urmăritor a jignit-o dur, după ce a văzut că Delia a mers la un concurs de alergare. Ce replică acidă i-a dat cântăreața?

Delia este pasionată de plimbările în natură și ori de câte ori are ocazia pleacă într-o vacanță. Nu mai este deloc un secret faptul că vedeta de televiziune adoră destinațiile exotice, dar și pe cele mai puțin „populare”. Drumețiile se numără printre activitățile ei preferate, iar prin prisma acestui fapt a luat parte și la un eveniment intitulat „Omu Marathon”, un concurs de alergare montană.

Pentru că a ținut să împărtășească acest lucru cu urmăritorii ei din online, Delia s-a ales cu o jignire aspră. Un internaut a considerat că locul artistei nu era acolo, așa că a ținut să-i spună asta printr-o remarcă nu tocmai plăcută.

„Ce înseamnă ca soțul să nu își facă treaba în dormitor”, i-a scris cineva Deliei.

Ei bine, Delia a văzut mesajul respectiv și a ținut să răspundă, fără ezitare. Cântăreața s-a simțit deranjată de comentariul bărbatului din online și l-a făcut cu ou și cu oțet. I-a dat o replică usturătoare lui, dar și altor bărbați care cred că femeile nu ar trebui să ia parte la astfel de concursuri sportive.

„Stai puțin. Ce? Poftim? Stai, pentru comentariul ăsta trebuie să îmi desfac părul să avem o discuție. Ok. Nu există niciun alt motiv pe lumea asta ca o femeie să participe la o cursă de tip semimaraton, sau maraton, nu e niciun alt motiv decât că e ne***… Adică încerc să îmi dau seama câți concurenți am fost, bănuiesc că la bărbați nu se pune, ei aleargă pentru că sunt pasionați, doar femeile sunt ne*** care aleargă. La bărbați e ok, nu?

Ce femeie e aia care aleargă? Cum adică, ce motiv ai să alergi? Nu te … bărbatul acasă? De ce alergi? Alergi după…? Totul se rezumă la sex, tot ce este în jurul unei femei este despre sex. Atât reprezintă în mintea unora probabil. Adică, dacă a părăsit locul de spălat vasele și a îndrăznit să aibă vreo pasiune, vreo chemare către ceva, vreo curiozitate despre lume, despre călătorii… Îți dai seama, dacă se duce pe munți și-o caută, se duce pentru…

Îmi pare rău că existați. Am fost finuță când am zis asta, putea să fie mai rău de atât, dar chiar îmi pare rău.

Dar totuși, ca să nu rămână domnul (cel care i-a lăsat comentariul n.r) nelămurit, o să explic de ce m-am apucat de alergat. Știi, la fiecare kilometru parcurs, simt așa cum am câte un orgasm și e un orgasm pe kilometru. Dacă, de exemplu, cursa are 20 de kilometri, eu am practic 20 de orgasme.

Și după 20 de kilometri, gen te uzi, ești leoarcă efectiv, fleașcă… la șosete. E o orgie ce se întâmplă la cursele astea, este sex în grup. Că suntem grupuri, mari, mulți oameni. Lăsați-mi numărul soției să o sun să o iau la alergat”, a ținut să spună Delia.