Motivul pentru care Adele s-a lăsat de băutură. Celebra artistă ajunsese să dea gata „câteva” sticle de vin înainte de un concert

Viața lui Adele nu a fost tocmai roz. Vedeta internațională s-a confruntat cu dependența de alcool. Ajunsese să dea gata „câteva” sticle de vin înainte de un concert. Până la urmă, a decis să scape de această patimă. Artista a mărturisit și motivul pentru care a luat hotărârea drastică.

Adele este una dintre cele mai apreciate cântărețe din întreaga lume, cu 15 premii Grammy câștigate și milioane de vizualizări la piesele sale. Este prima artistă în viață care a reușit să fie pe primul loc atât în Official Singles Chart, cât și în Official Album Chart simultan, de la The Beatles în 1964, potrivit Official Charts Company. A vândut trei milioane de exemplare ale unui album într-un an. Totuși, dincolo de cariera impresionantă, se ascunde o persoană care a avut de înfruntat multe obstacole, printre cele mai marcante fiind un divorț și dependența de alcool.

Adele s-a confruntat cu dependența de alcool

Starul internațional se poate lăuda cu o carieră impresionantă. Piesele ei adună milioane de vizualizări, iar albumele se vând ca pâinea caldă. La concerte sălile sunt pline. Oamenii sunt entuziasmați să o vadă live, așa că ea încearcă să pregătească cele mai tari show-uri. Uneori, Adele ține și discursuri pentru fanii ei sau le povestește momente din viața sa. La începutul anului, la un concert în Las Vegas, și-a amintit de un episod ce a avut loc în pandemie.

„Îmi aduc aminte când am venit aici, în vremea COVID, în pandemie, era ora 11 dimineața, iar eu deja băusem patru sticle de vin.”, a povestit celebra artistă.

Cântăreața s-a luptat toată viața cu dependența de alcool. Acest viciu a fost prezent în familia ei. Și tatăl său s-a confruntat cu alcoolismul, găsindu-și sfârșitul în anul 2021. Bărbatul a fost doborât de o boală grea, cancer la prostată.

Motivul pentru care artista s-a lăsat de băutură

În unul din concertele sale, Adele și-a anunțat fanii că s-a lăsat de alcool. A recunoscut că atunci când avea în jur de 20 de ani, ajunsese la limita alcoolismului. Acum, a reușit să scape de această dependență, însă recunoaște că îi este dor să savureze și ea o astfel de băutură.

„Am încetat să mai beau în urmă cu multă vreme. Pare o eternitate, deși poate au trecut trei luni, trei luni și jumătate. E plictisitor. Am fost la limita alcoolismului cât timp am avut douăzeci și ceva de ani, dar îmi este foarte dor. Așa că bucurați-vă de băuturile voastre, sunt foarte, foarte geloasă”, a spus artista în timpul unui show.

Adele a mărturisit că a luat această decizie grea în timpul divorțului de tatăl copilului ei, Simon Konecki. Chiar dacă acum este fericită în noua relație, cu agentul sportiv Rich Paul, despărțirea de fostul soț nu a fost ușoară. Mai mult, începuse se lucreze la albumul de succes „30” și a vrut să se focuseze pe muncă. Cântăreața a vorbit despre acest subiect, fără rețineri, în cadrul unui interviu cu Oprah Winfrey.

„Asta chiar este o metodă foarte bună de a te cunoaște mai bine – să bei apă și să nu pui gura pe alcool. La început, probabil țineam în viață industria alcoolului, dar atunci când am realizat că am multă muncă de dus cu mine, m-am lăsat, așa că am început să lucrez la lucrurile care contează.”, a declarat Adele.