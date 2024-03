Motivul pentru care Adriana Trandafir nu va lua parte la cununia religioasă a fiului său. Ce i-a spus înainte de marele eveniment

Adriana Trandafir (67 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi. De altfel, în această perioadă se pregătește de un eveniment frumos din viața de familie. Fiul ei, Ștefan, se căsătorește, iar actrița va fi soacră-mare! Totuși, la cununia religioasă nu va putea ajunge, în luna mai, iar motivul l-a expus chiar ea. Iată detaliile mai jos.

Adriana Trandafir are doi copii, Ștefan și Maria Speranța. Anul acesta, actrița în vârstă de 67 de ani se pregătește să devină soacră-mare. Bucuria este foarte mare în familia fostei concurente de la Asia Express. Ștefan, fiul ei, și Valentina, tânăra care i-a furat inima, își vor pune pirostriile în luna mai. Totuși, actrița va fi absentă de la ceremonia religioasă. În cadrul unui interviu, a mărturisit că va fi plecată peste hotare pentru un proiect. Însă, așteaptă cu nerăbdare să ia parte la marea petrecere pe care o vor organiza în cinstea acestui moment emoționant. Totodată, a mărturisit ce mesaj i-a transmis fiului ei, Ștefan, despre noră. Actrița nu a trecut cu vedere nici peste un alt aspect ce ține de viața de cuplu, și anume o viitoare sarcină. Este pregătită să devină bunică!

Din păcate, eu nu voi fi la cununia religioasă, pentru că am un proiect în străinătate și nu am cum să ajung, dar nu vor merge decât împreună cu nașii, fapt pentru care mă rezerv pentru petrecerea cea mare”, a mărturisit Adriana Trandafir la Antena Stars.

Adriana Trandafir și-a deschis sufletul, în cadrul emisiunii Asia Express, în ediția din 2021. Actrița în vârstă de 67 de ani a traversat momente extrem de dificile, chiar într-o zi când ar fi trebuit să își serveze aniversarea. Atunci, se afla pe masa de operație și îi putea auzi pe medici cum încercau să îi salveze viața.

„Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus «e moartă», m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus «astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta» și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață. Mi-am propus să o văd în fiecare an de ziua mea cu o sticlă de șampanie și acest lucru nu s-a întâmplat, datorită vieții care tăvăluc vine peste noi. Am purtat-o în suflet și îi mulțumesc și acum”, spunea Adriana Trandafir, în ediția de la Asia Express, în 2021.