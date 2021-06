Motivul pentru care Alex Bodi o caută în continuare pe Bianca Drăgușanu. Blondina face declarații despre acest subiect: „Vrea să demonstreze ceva”

Alex Bodi pare că nu vrea să renunțe prea ușor la Bianca Drăgușanu, deși se afișează deja cu o altă Bianca. Chiar dacă afirmă că-i dorește tot binele și că nu vrea să o despartă de iubitul ei, Bodi continuă să-i trimită vedetei mesaje prin care încearcă să o recucerească. Bianca Drăgușanu știe care este, de fapt, motivul pentru care Alex Bodi insistă. Telenovela dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu este departe de a se termina. Chiar dacă și-au spus adio cu scandal și fiecare este implicat într-o altă relație, se pare că Alex Bodi încearcă în continuare să o impresioneze pe blondină. Potrivit acesteia i-ar trimite diferite mesaje prin care să o înduplece, însă Bianca nu se lasă impresionată de ceea ce face, din contră știe care este scopul lui. „Din dorința lui de a demonstra ceva, cuiva, nejustificat, face aceste lucruri, pe care, apoi, le regretă. El își dorește atenție, pe care o și primește, de altfel. Ceea ce nu știe el este că, făcând rău la infinit, nu ai cum să primești bine, pentru că oamenii nu sunt proști, nu poți să subestimezi pe toată lumea. Iar eu dacă eram atât de rea, de nocivă pentru el, de ce mereu s-a întors la mine, și de ce mereu a vrut să ne împăcăm, și de ce mereu îmi cere încă o șansă”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Alex Bodi

Trei ani a durat relația dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu, însă privind retrospectiv, vedeta cataloghează relația cu fostul ei soț drept una toxică, în care bărbatul care trebuia să o iubească a făcut-o să se simtă foarte rău.

„Am fost căsătorită cu un om care, timp de trei ani și ceva, în cele mai rele momente din viața mea, când m-am simțit cel mai rău, sau am fost bolnavă, sau am fost la pământ, și la propriu și la figurat, și am suferit, el în loc să îmi ofere primul ajutor, a premeditat totul și m-a filmat doar ca să mă pună în ipostaze compromițătoare”, a mai declarat vedeta.

