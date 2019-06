Motivul pentru care Bradley Cooper și Irina Shayk s-au despărțit

Actorul american Bradley Cooper și top-modelul Irina Shayk s-au despărțit și urmează să stabilească modul în care vor împărți custodia fiicei lor în vârstă de doi ani, potrivit People.

Informația a fost confirmată pentru publicația People după ce rusoaica s-a mutat din locuința din Los Angeles a actorului.

„Recent, Irina a hotărât că a suportat destul. Nu a simțit că primește nivelul de angajament pe care și-l dorea, iar certurile constante le-au făcut viața insuportabilă. Erau doi oameni diferiți și, din momentul în care au realizat că fetița îi ținea împreună, au decis să se despartă.

Aproape că s-au despărțit în perioada premierei A Star is Born, însă au fost sfătuiți să nu facă acest lucru, pentru că despărțirea ar fi pus filmul în umbră. Când turneul de promovare al filmului a luat sfârșit, Irina s-a gândit că au o șansă să repare relația, însă nu a funcționat conform planului. Irina chiar a avut speranțe mari pentru viitorul lor împreună și a simțit că, odată ce copilul se va naște, vor găsi timp să se căsătorească, dar acest plan nu s-a materializat. Voia mai mult de la Bradley. Însă era nefericită și a petrecut prea mult timp străduindu-se să repare această relație”, a precizat sursa, pentru ET.

Bradley Cooper, în vârstă de 44 de ani, și starul casei de modă Victoria’s Secret, în vârstă de 33 de ani, și-au început relația în primăvara anului 2015 și au împreună un copil în vârstă de 2 ani, Lea De Seine.

La începutul acestui an au apărut zvonuri privind o posibilă relație sentimentală a lui Cooper cu Lady Gaga, starul filmului “A Star Is Born”. Cooper a regizat acest film, în care a și jucat alături de Lady Gaga.

Însă, în februarie, Lady Gaga, în vârstă de 33 de ani, a pus capăt speculațiilor apărute pe rețelele de socializare online privind o posibilă relație sentimentală a sa cu Cooper, comparând aceste platforme cu “toaleta internetului”. Lady Gaga este în prezent singură, după ce, în februarie, s-a despărțit de logodnicul ei, Christian Carino, după o relație de doi ani.

Totuși, după ce presa americană a scris despre destrămarea cuplului Cooper-Shayk, pe platforma de micro-blogging Twitter au apărut numeroase mesaje prin care fanii prezic faptul că actorul va începe o relație cu Lady Gaga.

Bradley Cooper a devenit celebru graţie rolului Will Tippin din serialul de succes “Alias”, dar şi al celui din surprinzătoarea serie “Marea mahmureală/ The Hangover”, lansată în 2009. Actorul a mai putut fi văzut pe marile ecrane și în “Scenariu pentru happy-end”, “Ţeapă în stil american” şi “Loveşte şi fugi”. Cooper a fost nominalizat de șapte ori la premiile Oscar, cel mai recent anul acesta, pentru “A Star Is Born”, în calitate de scenarist, producător și actor.

Cooper a fost căsătorit cu actrița Jennifer Esposito, din 2006 până în 2007.

La rândul ei, rusoaica Irina Shayk a fost implicată într-o relaţie de cinci ani cu fotbalistul Cristiano Ronaldo, cei doi despărţindu-se la începutul anului 2015.