Diana Bart îl plânge pe Cove și o recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Toate acestea după ce grila de toamnă anunțată de Prima TV îi conține pe Gabriel Coveșeanu și pe simpatica prezentatoare de la „Flash Monden”, dar în proiecte diferite. „Împreună, dar separat” par să-și fi promis moderatorii să rămână, deoarece Diana Bart este în continuare pe poziții la emisiunea care a consacrat-o, în timp ce fostul coleg a migrat către un quiz-show îndrăzneț. Cove moderează acum proiectul „Primii câștigă”, difuzat de patru ori pe săptămână, în timp ce mondena Diana Bart s-a ales cu emisie în fiecare zi lucrătoare.

Rămasă solo în platoul „Flash Monden”, Diana Bart îl așteaptă în continuare pe cel ce s-a lansat alături de Andreea Marin. Cât va dura și cât de agonizantă va fi așteptarea, vom afla, asta dacă nu explodează audiențele postului Prima TV cu noua emisiune a lui Cove.

Oricum ar fi, șatena se bucură de ce i se întâmplă, pentru că, până la urmă, toate îi merg perfect: are emisiune zilnică și doi copii care o așteaptă acasă neobosiți.

„Cove a fost forțat de împrejurări…”

CANCAN.RO: Ce se întâmplă toamna aceasta cu Diana Bart la Prima TV?

Diana Bart: Cu Diana Bart se întâmplă la Prima ce se întâmplă de nouă ani de zile. Iată că am ajuns după nouă ani de zile să continue „Flash Monden” și este o foarte mare bucurie pentru mine.

L-am avut și pe Cove alături, acum îl plâng un pic, sinceră să fiu, pentru că a plecat de lângă mine, dar sper că nu pentru mult timp. Are o emisiune nouă, o emisiune-concurs, pe care trebuie neapărat să o urmăriți. Și îl aștept înapoi la „Flash Monden” apoi.

CANCAN.RO: Tu acum începi să faci singură-singurică și când se răzgândește Cove te sună și îți zice – „Eu m-am gândit mai bine și chiar nu cred ca pot fără tine!”?

Diana Bart: Fix asta aștept și eu, sunt convinsă că o să primesc acest telefon, deocamdată-s singură, dar vedem în continuare ce se va întâmpla, că avem parte de surprize și, dacă o să ne urmăriți, o să le vedeți!

CANCAN.RO: Tu ai schimbat mai mulți colegi, cum se zice la noi în industrie, „i-ai îngropat”, Alex Constantin, s-a dus, domnul Cove, s-a dus. Cum faci, măi, Diana?

Diana Bart: Nu știu, Alex a decis el să plece, nu știu de ce. Nu cred că s-a plictisit de mine. Cove a fost forțat de împrejurări să preia acest proiect, abia îl aștept înapoi. Sunt convinsă că vom reîntregi echipa, pentru că, într-adevăr, ne potrivim foarte bine „pe sticlă”, și nu doar „pe sticlă”, pentru că suntem prieteni foarte buni!

„Am apelat la ajutor atunci când am simțit că trebuie!”

CANCAN.RO: Tu arăți impecabil cu doi copii acasă, când mai ai timp și cum e să fii țiplă după doi copii, mai ales „pe sticlă”, unde oamenii sunt ușor mai exigenți?!

Diana Bart: Ăsta e secretul până la urmă, doi copii sunt perfecți să te țină în priză non-stop, să mănânci și să nu se pună nimic pe tine. Faceți copii, pentru că vă țin în priză și e sportul ideal!

CANCAN.RO: La fete de obicei e depresia post-natală, unde apar ușoare schimbări la nivelul psihicului. Tu ai trecut prin asta?

Diana Bart: Recunosc că sunt schimbări, la mine au fost cumva mai mult pe partea fizică, pentru că mă simțeam extrem de obosită. Eu am și ales să alăptez ambele fetițe destul de mult timp și atunci oboseala chiar și-a spus cuvântul în cazul meu.

Am ajuns câteodată să nu mai am răbdarea aia pe care credeam că o pot avea. Și atunci am apelat la ajutorul unei bone, pentru că au copiii nevoie de niște mame sănătoase și în putere!

Și am apelat la ajutor atunci când am simțit că trebuie. Dar, pe partea emoțională, nu pot să zic că am suferit prea mult, pentru că am făcut o dezvoltare personală înainte de prima sarcină. Și cumva m-am pregătit pentru acest episod!

