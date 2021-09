Diana Bart este o personalitate discretă, care evită să povestească prea mult despre viața personală. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV și-a deschis însă sufletul și a vorbit despre cele mai importante persoane din viața ei, dar și despre cel mai mare regret.

Diana Bart a devenit mamă pentru a doua oară în plină pandemie de COVID-19. Deși a fost o experiență destul de dificilă, prezentatoarea TV recunoaște că a avut mai mult timp pentru fetițele ei. Maira, fata cea mare, a devenit surioară, iar acomodarea acesteia cu bebelușul Amina nu a fost una tocmai ușoară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Diana Bart a vorbit despre provocările întâmpinate pe parcursul ultimului an ca mămică, dar și despre marele său regret.

Tatăl său s-a stins din viață, lăsând un gol imens în sufletul vedetei. Este încă afectată și ne-a spus că și-ar dori să poată da timpul înapoi.

Diana Bart este mamă full-time: „Cu doi copii e foarte greu, oboseala a fost cruntă”

CANCAN.RO: Cum ai trecut prin perioada de pandemie?

Diana Bart: Nu mi-a făcut rău deloc, am petrecut mult timp în familie și a fost la fix, căci în plină pandemie a venit în viețile noastre și bebelușa Amina. Oricum, pe Maira am fi ținut-o acasă în primele 6 luni ale surioarei, fără grădiniță și prea mulți prieteni. Am primit cu bucurie tot ceea ce trebuia să învățăm din această perioadă. Nici în plan profesional nu m-a afectat. Cu atât mai mult, lumea a petrecut mai mult timp la TV, stând acasă.

CANCAN.RO: Cum a înțeles Maira, fetița cea mare, ce se întâmplă?

Diana Bart: Noi i-am explicat de la început tot ce se întâmplă, pe înțelesul ei, a fost tare receptivă. La fel am procedat și în relația cu surioara, am pregătit-o încă din timpul sarcinii. I-am spus că-i aducem o minune acasă. Au fost mici gelozii, dar cu toată atenția îndreptată și către ea, în egală măsură, precum și implicarea în toate activitățile alături de cea mică, am ajuns să fie aproape de dragoste la prima vedere.

CANCAN.RO: Cât de greu ți-a fost să te împarți între carieră și rolul de mamă full-time? Ai avut ajutor sau ai încercat să te descurci singură, cu toate?

Diana Bart: Cu Maira m-am descurcat singură primii doi ani. Însă cu doi copii e foarte greu, oboseala a fost cruntă, la fel și lipsa timpului petrecut cu mine, așa că am apelat la ajutorul unei bone. Iar ocazional mă ajută și mama și soacra. Am înțeles că e important și timpul meu, ca astfel să pot oferi și copiilor timp de calitate.

Diana Bart a trăit o adevărată dramă, atunci când i-a murit tatăl: „Nu-l mai avem lângă noi…”

CANCAN.RO: Dacă vreuna dintre ele ar vrea să îți calce pe urme, o vei susține?

Diana Bart: Îmi doresc să le ghidăm pe un drum care să le deschidă oportunități în viață, să le ajute. Dar nu un drum limitat, ci să poată să pornească spre ceea ce simt ele că au vocație. Mi-ar plăcea să aleagă și jurnalismul, de ce nu. Eu mai am o meserie, de designer de interior, care, la fel, mi se pare frumoasă. Dar le vom urmări să vedem ce își doresc, iar pe drumul acela le vom susține și învăța cum vom ști noi mai bine.

CANCAN.RO: Cu ce era diferită fetița Diana față de femeia, mama, Diana Bart? Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai din copilărie, și ce sfat ți-ai da?

Diana Bart: Sufletul mi-e la fel. Maturizarea mea, în urma experiențelor de viață, face însă diferența. Cele mai frumoase amintiri sunt cele legate de timpul petrecut în familie, mai ales că acum pe tata nu-l mai avem lângă noi. Cât despre sfatul pe care mi l-aș da… să ajung mai devreme unde sunt acum, ca să am și mai mult timp să mă bucur de viață frumoasă la care am ajuns.

„Mi-aș fi dorit să fiu mai devreme așa înțeleaptă cum sunt acum”

CANCAN.RO: Există vreun regret pe care îl ai din copilărie? Dar din viața de adult?

Diana Bart: Din copilărie nu aș putea spune, e frumos ce am trăit, nu simt să-mi fi lipsit ceva. Din viața de adult aș schimba, mi-aș fi dorit să fiu mai devreme așa de înțeleaptă cum sunt acum, poate astfel aș fi putut să-l ajut pe tata să trăiască. Dar știu și că fiecare își alege ce face cu soarta lui, că e aproape imposibil să influențăm noi. Mă gândesc că așa a fost să fie, totuși.

CANCAN.RO: De mică îți doreai să ajungi prezentator TV sau, asemenea tuturor copiilor, ai „trecut” prin mai multe meserii, până să îți găseșți vocația?

Diana Bart: Da, de mică mă încuiam în cameră, cu tocurile mamei în picioare, picior peste picior și cu ziarul în poală. Așa citeam de zor, prezentând știrile. Și tot de mică reproduceam în acuarelă tablourile de pe pereți, pictate de bunica mea. Mă atrăgea tare mult și arta. Așa că, până la urmă, le-am făcut pe amândouă: și Jurnalismul, dar și Școala de Artă (decorator de interior).

CANCAN.RO: Există un ideal pe care ți l-ai stabilit pentru următorii cinci ani?

Diana Bart: Da, îmi place să trăiesc din idealuri, mă hrănesc cu dorința de a ajunge la ele. Asta îmi dă o mare motivație, dar și o mare satisfacție. Astfel am reușit să le ating pe toate, și în plan personal, dar și profesional. Acum, în următorii cinci ani mă văd atingând apogeul în carieră.

Ce modele are Diana Bart în carieră? Sunt două personalități celebre!

CANCAN.RO: Ai vreun model, o persoană de la care să te fi inspirat din punct de vedere profesional?

Diana Bart: Da, îmi plac enorm nonșalanța, spontaneitatea, umorul și inteligența lui Ellen de Generes și Jimmy Fallon. Iar de la noi, dintotdeauna mi-a plăcut atitudinea și încrederea pe care le emană și acum Mihaela Rădulescu.

CANCAN.RO: Există vreo personalitate de la noi în fața căreia să fi fost copleșită de emoții?

Diana Bart: Da, la începuturile mele în carieră, atunci când lucrăm ca reporter, mă copleșeau emoțiile de fiecare dată când îi luăm interviu unei noi perosnalități. Am o lista lungă: prințul Charles, Traian Băsescu, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, Andreea Esca și mulți, mulți alții.

Diana și Cove s-au cunoscut făcând sarmale, printre hohote de râs

CANCAN.RO: Îți amintești prima colaborare pe care ai avut-o cu Cove, actualul tău coleg?

Diana Bart: Da, da, sigur, e vorba de o porție bună de sarmale și o febră musculară de la atâta ras, cum aș putea uită (râde)? L-am avut invitat, pe vremea când eram colegi la Prima TV, la o emisiune culinară pe care o prezentam atunci. Am gătit împreună sarmale în foi de viță. A ieșit o nebunie în platou, ne-am potrivit bine. Apoi, urmăream aparițiile lui la Pro TV, unde îmi plăcea tare mult ce făcea cu Adela Popescu. Îmi doream de mult timp să fac echipă cu Cove.

CANCAN.RO: Ne poți spune câteva cuvinte despre nouă emisiune pe care o vei prezența la Prima TV?

Diana Bart: Este o emisune mult mai dinamică, introducem noi rubrici, dar eu spun că interacțiunea mea cu Cove pe prezentările știrilor va face deliciul. Ne permite formatul să fim spontani, naturali, să fim noi. Mi se pare că facem echipa perfectă și vom trece ușor sticla către telespectatorii noștri.