Doinița Oancea a făcut deliciul publicului cu rolurile sale umoristice din telenovele, roluri care au propulsat-o ulterior în mai multe producții de succes. Deși a fost de multe ori considerată una dintre prezențele hot ale platourilor de filmare, actrița a refuzat apariția în scene „compromițătoare”, dintr-un motiv just, lesne de înțeles. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, consacrata „Minodora” din „Inimă de țigan”, a dezbătut substraturile meseriei de actor și a dezvăluit dacă artiștii se dezlănțuie în mod natural când vine vorba despre secvențele amoroase.

Pe platourile de filmare s-au întâlnit multe idile de-a lungul timpului, atât pe plan național, cât și la Hollywood. Nu puțini au fost actorii care s-au sărutat cu foc în filme și au ajuns la unirea ulterioară a destinelor. Nu este și cazul Doiniței, însă, care se descrie drept o fire introvertită când vine vorba despre acest gen de comportament profesional.

“Actorii nu se pupă for real, e păcăleală!”

„Minodora” dezminte în glumă ideea că actorii s-ar implica emoțional în scenele de amor pe care le au de executat. Cu un număr considerabil de episoade televizate, dar și nume grele ce au însoțit-o pe platourile de filmare, Doiniței nu i-a picat cu tronc niciun bărbat.

Ba din contră, nu acordă importanță „Don Juanilor” de ocazie, pe care îi percepe doar ca pe niște interacțiuni strict profesionale.

„Lucrurile sunt foarte diferite, adică tu trebuie să dai naștere unui personaj. Colegul tău dă și el naștere unui personaj. Tu interacționezi cu personajul, nu interacționezi tu, interacționează personajul tău.

Ar fi ceva no good! Te-ai îndrăgosti, sau ți-ar plăcea ceva ce nu-i real. Acum dacă te întrebi: «Băi, ai ieșit cu vreun coleg la bere și ați stat să vă cunoașteți?»

Nu, adică ne-am împrietenit, vezi Viziru, suntem prieteni-prieteni, dar despre altceva nu e vorba!

Actorii nu se pupă for real, e păcăleală! Mulțumesc regizorilor și producătorilor cu care am lucrat că nu am avut scene (n.r. „de amor”), sunt un pic mai pudică de fel.

Și probabil că da, le-aș fi refuzat, dar dacă găsesc o motivație foarte puternică în ce se întâmplă acolo cu personajul respectiv, cred că până la urmă, și acolo e tot păcăleală oricum!”, ne-a declarat Doinița Oancea.

„Tot timpul am mai căutat un «ceva»!”

Cunoscuta actriță mai dezvăluie și care au fost rigorile după care a încercat în permanență să își ghideze viața sentimentală: „Tot timpul am mai căutat un ceva. Adică nu am făcut așa: «Hai, pleacă tu, că eu caut!»

Am așteptat un ceva în relație, dar nu am știut niciodată să spun ce e acel ceva. Cred că poți să iubești cu adevărat după o vârstă, până atunci nu e iubire, e o altfel de iubire.

Cred că înțelegi ce înseamnă iubirea odată cu creșterea în vârstă!”, a mai adăugat Doinița Oancea.

