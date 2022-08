Motivul pentru care Florin Salam a lipsit de la concertul pe care trebuia să îl susțină alături de fiica sa, Betty Stoian

Sâmbătă, 27 august 2022, Florin Salam urma să fie prezent la un concert alături de fiica sa, Betty Stoian. Cu toate acestea, tânăra a trebuit să cânte fără tatăl său. Spre surprinderea și fericirea fanilor, Tzancă Uraganu i-a ținut locul ”Regelui”. Află care a fost, de fapt, motivul pentru care manelistul nu a participat la evenimentul din București.

Concertul mult așteptat de către fanii lui Florin Salam a avut loc sâmbătă seară, dar în absența manelistului. Betty Stoia, fiica ”Regelui” a trebuit să cânte fără tatăl său, dar din fericire pentru cei care și-au cumpărat bilet la eveniment, cumătrul lui Salam, Tzancă Uraganu, i-a ținut locul și a făcut show.

Motivul pentru care Florin Salam a lipsit de la concert

Organizat la Grădina Urbană din Parcul Herăstrău, concertul de sâmbătă a avut loc, dar fără Florin Salam. Manelistul încă nu s-a recuperat după ce a suferit de Covid-19. Acesta primește îngrijiri medicale acasă din partea unei persoane special angajate să îi dea medicamentația potrivită pentru a se pune cât mai repede pe picioare.

Soția cântărețului, Roxana Stoian, a oferit detalii despre starea actuală de sănătate a partenerului ei de viață. Se pare că Florin Salam, înainte cu puțin timp de concert nu s-a simțit bine și a preferat să nu vină. Pe scurt, manelistul nu era apt să cânte.

”El nu s-a simțit foarte bine pentru a fi apt să-și onoreze concertul alături de fiica sa. Este un concert foarte important, dar, din păcate, nu a putut să ajungă. Betty îl înțelege, iar noi am fost aici să o susținem”, a declarat Roxana Stoian.

Florin Salam primește îngrijiri medicale la domiciliu

Mai mult, partenera de viață a manelistului a precizat că la acest moment, Florin Salam nu este în cea mai bună formă a sa, însă are pe cineva acasă care are în permanență grijă de el.

”Mulțumim lui Dumnezeu! Încă nu și-a revenit în totalitate, însă se simte oboseala și acum, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuiva care vine acasă la noi și se ocupă de el, va fi bine în curând. El este un bărbat puternic și un om muncit. Am trecut cu bine peste toate momentele acelea grele, dar s-a dramatizat puțin situația, pentru că așa suntem noi, românii. Am trecut cu bine peste tot, am luat ce a spus medicul și a fost ok”, a mai declarat Roxana, pentru Antena Stars.

