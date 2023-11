Motivul pentru care George Burcea e obligat să părăsească America: riscă pușcăria!

George Burcea trăiește visul american, departe de țară și de probleme. Actorul va trebui însă să se întoarcă în România, pentru a fi prezent la întâlnirea periodică pe care o are cu consilierul său de probațiune desemnat cu supravegherea după ce a fost condamnat în urma conducerii unui vehicul sub influența substanțelor interzise. CANCAN.RO are toate amănuntele.

George Burcea a plecat să-și încerce norocul peste Ocean odată cu participarea sa la lansarea oficială a filmului „Wednesday”, ce a avut loc în Los Angeles. De atunci, fostul soț al Andreei Bălan a mai fost prezent și la alte evenimente datorită rolului său pe care l-a avut în serialul mai sus-menționat, iar în paralel a avut și alte joburi.

După ce și-a petrecut cea mai mare parte a verii în România, actorul s-a întors în Statele Unite, acolo unde și-a propus să-și croiască un drum în cinematografie. De data aceasta singur, pentru că între timp s-a despărțit de Viviana Sposub, fosta iubită cu care plecase ințial împreună în aventura sa americană.

„Ține în permanență legătura cu consiliera sa”

Acesta are deja un agent care-l reprezintă peste Ocean. Iar viitorul pare să sune bine pentru el. Doar că George Burcea e obligat să părăsească America și să revină periodic în țara sa natală! Motivul? Condamnat penal după ce în anul 2020 a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, Burcea trebuie să respecte, timp de doi ani de supraveghere, toate prevederile instanței. Printre altele, acesta e obligat să participe la întâlnirile cu consilierul de probațiune, desemnat cu supravegherea. În caz contrar, riscă chiar și pușcăria.

„George a respectat până acum tot ce a stabilit Curtea de apel. El ține în permanență legătura cu consiliera sa. Și o anunță de fiecare dată când își schimbă domiciliul. În același timp, o ține la curent cu toate joburile pe care le are. Periodic, George trebuie să participe și la o întâlnire cu aceasta. De aceea, el urmează să revină din nou în țară”, a declarat un apropiat al actorului, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

A reprimit dreptul de a conduce

După ce a fost cvondamnat, Burcea împotriva sentinței dată în anul 2022 de Judecătoria Buftea. El a reușit să obțină, printre altele, și amânarea suspendării pemisului auto. Astfel că, odată ce această sentință a intrat în vigoare, actorul s-a urcat din nou la volan, conștient însă că orice mică infracțiune în trafic i-ar putea aduce privarea de libertate. În perioada în care a stat în România, după ce s-a despărțit de Viviana, actorul a condus o mașină închiriată.

