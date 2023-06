Motivul pentru care Gina Pistol nu a dat Bacalaureatul. Ce a făcut soția lui Smiley după ce a absolvit Școala de Arte și Meserii

Gina Pistol se bucură de un succes enorm, mai ales de când a avut și nunta cu Smiley. Fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite și Asia Express este în lumina reflectoarelor de mai bine de două decenii, dar puțini știu că nu a dat Bacalaureatul. La capitolul studii, blondina a avut o poveste destul de complicată, despre care nu a vorbit foarte mult. Chiar dacă activează în domeniul jurnalismului, nu a avut cum să meargă la facultate din cauza examenului maturității.

Viața nu a fost deloc blândă cu Gina Pistol în copilărie. Vedeta de la Antena 1 a fost lăsată de mamă când avea doar 3 zile, părinții săi au divorțat, iar bunica sa, Dumitrana, a încercat să aibă grijă pe cât de bine s-a putut de ea. Tatăl ei, Emil Pistol, a fost mai mult absent, ajutând-o financiar din umbră. Când a crescut, a fost nevoită să se descurce așa cum a putut, neavând șansa de a se concentra pe educație, ci pe câștigarea traiului.

De ce nu a dat Gina Pistol Bacalaureatul

Gina Pistol provine din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. A absolvit Școala de Arte și Meserii, dar s-a angajat încă de la 17 ani. Ca urmare, nu ar fi avut cum să susțină examenul de Bacalaureat.

Tiberiu Andrei Maria, pe de altă parte, a avut alt destin. Smiley, așa cum este cunoscut în lumea mondenă, a absolvit Școala Populară de Artă de la Liceul de Arte Dinu Lipatti, secția chitară. A reușit să obțină 3 note de 10 la Bacalaureat și a fost admis la Facultatea de Comerț de la ASE, unde concurența pentru locuri era enormă.

(CITEȘTE ȘI: Mama lui Smiley o ține pe Gina Pistol la respect la acest capitol. Pe mâna cui intra banii artistului. EXCLUSIV)

Ce meserie are la bază soția lui Smiley

În cadrul podcastului lui Mihai Morar, fosta prezentatoare de la Antena 1 a mărturisit că meseria sa de bază este cea de optician. Își dorea să devină bijutier, dar viața a avut alte planuri pentru ea. După mulți ani grei, a avut norocul de a veni în București și de a fi observată, reușind să pozeze în revista Playboy și să prindă mai multe contracte cu posturile de televiziune.

„Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier. M-am angajat că operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy.

Eu eram cu părul prins, eram un copil. Eram frumușică, da. La casting, singurul care m-a simpatizat a fost Boerescu, Florin Călinescu nu m-a plăcut deloc, nu știu de ce. Cred că a contat mult și felul meu de a fi”, a povestit Gina Pistol în podcastul „Fain&Simplu”, al lui Mihai Morar.

(CITEȘTE ȘI: De ce nu gustă Gina Pistol din toate preparatele de la Chefi la Cuțite. Prezentatoarea emisiunii de la Antena 1 s-a plâns de această problemă)