Smiley se numără printre cei mai bogați artiști din România. Prezentatorul “Românii au Talent” obține bani din muzică, televiziune și campanii de promovare, iar averea lui se ridică la câteva milioane bune de euro. CANCAN.ro a aflat cine este, de fapt, femeia care îi gestionează toți banii și cu cât este remunerat pentru activitatea sa.

Cotat ca cel mai îndrăgit masculin din România, Smiley, pe numele său real, Andrei Maria, a început să cânte la mijlocul anilor 90’, dar a cunoscut celebritatea câțiva ani mai târziu, atunci când a luat naștere trupa Simplu. În 2011 a decis să meargă pe cont propriu și a înființat studioul de producție HAHAHA Producțion, care a scos în toți acești ani hituri pe banda rulantă pentru mulți artiști din România, dar și din străinătate.

Fire boemă, ușor introvertită, aflată mereu într-un continuu proces al creației, Smiley a mărturisit chiar el că nu a fost genul de om care să știe să-și gestioneze foarte bine finanțele. Lui îi place să cânte și să facă oamenii să se simtă bină, nu să țină socoteli, să facă rapoarte ori salarii. A avut, însă, întotdeauna, un ajutor de nădejde, care i-a permis să fie relaxat cu faptul că banii sunt pe mâini sigure. Conform surselor CANCAN.ro, mama acestuia este cea care s-a ocupat întotdeauna de finanțele artistului, fiind și directorul financiar al companiei deținute de Smiley.

Întreaga familie îl ajută pe Smiley să-și conducă afacerile

De altfel, atât fratele lui Smiley, cât și tatăl acestuia lucrează împreună cu artistul: „Doamna Ioana a lucrat la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din Piteşti, în timp ce tatăl lui a fost pilot de avion la Ministerul Apărării Naţionale. Dar amândoi l-au ajutat și sprijinit necondiționat pe Andrei, ei sunt foarte uniți. Mama lui se ocupă de bani, încă de când el s-a apucat de muzică. Mereu a știut să-i drămuiască, să-i împartă așa cum trebuie.

Are studii de contabilitate, a știut și ce să facă pentru ca toate actele să fie în perfectă ordine și legalitate. Doamna Ioana este o persoană foarte veselă și sociabilă, dar și extrem de exigentă, mai ales atunci când vine vorba despre tot ceea ce înseamnnă documente. Acolo totul trebuie să fie la dungă. Dânsa știe exact câți angajați sunt în total și detalii de acest gen. Smiley a făcut cel mai deștept lucru posibil. Să aduci familia aproape de tine, nu să lași totul în mâna unor străinit. Din ce am auzit, 2000 de euro are salariu mama lui”, au declarat surse din anturajul cântărețului, pentru CANCAN.ro.

Gina, plătită regește de televiziuni

Atunci când vine vorba despre resurse financiare, nici Gina nu stă prea rău. Deși nu se ridică la nivelul financiar al lui Smiley, frumoasa blondină câștigă câteva zeci de mii de euro pe lună, chiar și după retragerea din televiziune. De-a lungul carierei, vedeta Antenei 1 a câștigat bani frumoși din televiziune și campanii de promovare, pe care i-a cheltuit cu chibzuință. Nu a schimbat mașinile de sute de mii de euro ca pe șosete și a rămas o prezență simplă, dar elegantă. Nu are pantofi de mii de euro și nu ar da niciodată un miliard pe o geantă, de exemplu. A preferat să investească într-o proprietate, iar pe restul să-i strângă.