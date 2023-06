Smiley, relație secretă cu o colegă de la PRO TV. Cine este și când s-ar fi întâmplat

După despărțirea de Laura Cosoi, dar înainte de relația cu Gina Pistol, Smiley a avut o relație secretă de care puțini își mai aduc aminte. Cântărețul și colega sa de la PRO TV s-au iubit vreme de un an, însă artistul a încercat mereu să nege relația.

Înainte să ajungă să fie soțul Ginei Pistol, Andrei Tiberiu Maria, alias Smiley, a avut o relație de 5 ani cu Laura Cosoi, care s-a terminat în anul 2012. La un an după despărțire, prin 2013, antrenorul de la Vocea României și-ar fi găsit liniștea în brațele unei dansatoare din PRO TV, pe nume Raluca Netca.

„O parte din anturajul ei a aflat despre relația cu Smiley, dar toți credeau că este o aventură. Nimeni n-ar fi bănuit că ei se întâlnesc de un an. (…) În ultima vreme, mai ales, a căpătat o grămadă de figuri, probabil îi place și celebritatea de care a început să se bucure. Unii se gândesc că asta și-ar fi dorit de la început și de aceea s-a și cuplat cu Smiley”, spuneau sursele CANCAN.RO, în urmă cu câțiva ani.

Ce spunea artistul despre relație

Chiar dacă toată lumea știa că a fost o poveste de iubire între ei, prezentatorul de la Românii au talent spunea, la vremea aceea:

„Nu mă mai tot întrebați despre iubită şi viaţă personală pentru că nu am aşa ceva. Când să mai am timp de altceva? De ce nu mă întrebaţi câte ore dorm?! Am ajuns târziu de la un concert şi noaptea trecută m-am odihnit vreo cinci ore. Concertele merg foarte bine, dar sunt nevoit să refuz multe oferte, pentru că n-am când să ajung prin ţară. Sunt foarte prins cu filmările de la «Vocea României», la ProTV. Îmi place foarte mult ceea ce fac”, a spus Smiley pentru ziarulring.ro, acum ceva timp.

Ce s-a ales de fosta iubită a lui Smiley acum, în 2023. Sunt colegi și acum la PRO TV

În prezent, Raluca Netca este tot în PRO TV, dar nu mai este doar dansatoare. A fost coregrafa lui Sandu Lungu în varianta românească a emisiunii „Uite cine dansează“ de la PRO TV și e coordonator și dansatoare în baletul emisiunilor Vocea României şi Românii au talent. Dată fiind situația, cel mai probabil, încă își vede fostul iubit și acum pe platourile de filmare.

Mai mult de atât, Raluca Netca face parte și din singura trupă de cabaret alternativ din România și are colaborări cu artiști importanți. Pentru a vedea mai multe imagini cu dansatoarea acum, în 2023, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

