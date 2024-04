Motivul pentru care Jador amână nunta cu Oana Ciocan: ”Trebuie să fiu dur. Nu prea am...”

Jador s-a arătat mai îndrăgostit ca niciodată. După mai multe suferințe pe plan sentimental, artistul și-a găsit aleasa – pe Oana Ciocan. Mai mult decât atât, a fost destul de clar atunci când a mărturisit că vrea să își întemeieze o familie, alături de ea. Totuși, cei doi amână nunta, iar fostul concurent de la Survivor a oferit și explicații în acest sens.

Jador este sigur că Oana Ciocan este aleasa lui și femeia care îl va face tată. Din acest motiv, cântărețul a decis să facă și pasul cel mare alături de ea, așa că cerut-o de soție chiar înainte să părăsească show-ul Survivor All Stars (Vezi AICI detalii).

După ce Jador a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan, fanii artistului au așteptat ca acesta să anunțe momentul în care va face marele pas. Totuși, cei doi îndrăgostiți au tot amânat să facă nunta, iar cântărețul a explicat și motivul. Foștii concurenți de la Survivor nu au planificat evenimentul până acum din lipsă din timp.

„Trebuie, dar îți trebuie un pic de timp liber și eu nu prea am. Trebuie să te duci să faci analize, apoi să mergi la Primărie, trebuie să îl prind și pe Moro și pe soția lui, care are un business la Iași, are 2 copii.”, a declarat Jador, pentru Playtech.ro.