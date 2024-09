Motivul pentru care Karmen Minune l-a părăsit pe Bogdan Căplescu. Au ajuns la terapie: „Cu greu am trecut peste”

Karmen Simionescu a aruncat noua bombă în showbiz-ul de la noi: divorțează! Fiica lui Adrian Minune și Bogdan Căplescu au decis să meargă pe drumuri diferite și fiecare să-și vadă de viața lui. Artista și fostul ei partener de viață se vor ocupa în continuare împreună de fetița lor, însă nu-și doresc să mai aibă vreo legătură amoroasă. Cei doi au întâmpinat probleme în relația lor, căci în trecut au ajuns la terapie. Care ar fi, de fapt, adevăratul motiv pentru care și-au spus adio?

Karmen Minune și Bogdan Căplescu au hotărât să meargă pe drumuri diferite, după un mariaj de 5 ani. Au împreună o fetiță minunată, pe micuța Sofia, pentru care vor face totul la fel ca până acum. Au devenit soț și soție, cu acte în regulă, în 2019.

La scurt timp după vedeta a devenit mamă ar fi început și primele probleme, căci s-a confruntat cu o depresie postnatală. Pentru că nu putea să lupte singură, artista a decis să apeleze la ajutor specializat. Karmen și Bogdan au mers împreună la terapie, după ce viața lor s-a schimbat complet când a apărut fetița lor.

„Am fost la terapie de cuplu și am stat la povești, pentru că la noi s-a întâmplat totul pe repede înainte, amândoi eram destul de tineri și ne doream foarte mult să continuăm relația, însă eu treceam printr-o perioadă foarte dificilă cu depresia postnatală, el le avea pe ale lui și presiunea de a întreține o familie – fiindcă a trecut foarte repede de la stadiul de puști la stadiul de tată și soț”, spunea artista, pentru viva.ro

Au reușit să treacă peste orice greutate și să facă față schimbărilor din viața lor de cuplu. Lucrurile au decurs normal, ca-n orice familie, iar copila lor are astăzi 5 ani.

„Cu greu am trecut peste, dar iată că am reușit și în momentul de față pot spune că lucrurile sunt super OK. Cred că pentru orice cuplu venirea unui copil creează o schimbare în viață și nu știi cum să te pregătești, n-ai de unde să știi cum e să ai un copil. Sper să nu trec și la următorul prin depresie postnatală”, mai spunea ea, pentru sursa citată.