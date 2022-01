Motivul pentru care Marian Drăgulescu nu se căsătorește cu actuala iubită, Simona. “Vrem să...”

În urmă cu mai multe luni, Marian Drăgulescu și-a făcut publică relația cu noua iubită, Simona. Cei doi au planuri de căsătorie, însă așteaptă să se încheie pandemia de coronavirus. Până atunci, se bucură de fiecare clipă pe care o petrec împreună.

După divorțul de a doua soție, Corina, Marian Drăgulescu și-a găsit liniștea în brațele Simonei, o tânără care este de profesie inginer. Cei doi iau în calcul o eventuală căsătorie, dar precizează că acum nu este momentul, din cauza situației la nivel global.

“Da, suntem împreună de doi ani şi jumătate, urmează să legalizăm şi noi relaţia, dar să treacă pandemia asta. Vrem să se liniştească lucrurile, nu ne ţine împreună un act. Am venit împreună la această avampremieră pentru că ne plac filmele de acţiune, în general, şi am răspuns la invitaţia unei prietene care a organizat evenimentul şi eram curioşi să vedem filmul. Este primul eveniment pe anul acesta la care am venit împreună”, a spus Marian Drăgulescu, potrivit click.ro.

(VEZI AICI: DECIZIA LUATĂ DE GIMNASTUL MARIAN DRĂGULESCU: ”CRED CĂ 33 DE ANI DE ACTIVITATE AU FOST SUFICIENŢI”)

Marian Drăgulescu și Simona au fost prezenți, joi, la premiera filmului de acțiune “The 365” cu Penelope Cruz și actorul român Sebastian Stan în rolurile principale.

Marian Drăgulescu, relație bună cu fosta soție, Larisa

Marian Drăgulescu a mai fost căsătorit și cu Larisa, de care s-a despărțit în 2008 și cu care are doi copii. După o perioadă în care s-au aflat în scandal, cei doi au ales să se împace, de dragul micuților pe care îi au împreună.

“Larisa este mama copiilor noştri, aşa că bineînţeles că păstrez legătura cu ea şi discutăm despre ei. Şi cu Corina ţin legătura, dar îţi dai seama că foarte rar, pentru că fiecare are treaba lui acum, are altă familie”, a mai spus Marian Drăgulescu.

(NU RATA: DIVORȚ ÎN SHOWBIZ-UL ROMÂNESC?! MARIAN DRĂGULESCU A ȚINUT SĂ SE AFLE DE LA EL)