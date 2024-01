Motivul real pentru Tzancă Uraganu a refuzat să câștige de 3 ori mai mult în cariera de artist. Irinel Columbeanu i-a dat dreptate: „Nu dați nimănui sentimentul că poate să vă cumpere”

Tzancă Uraganu (33 de ani) a mărturisit de ce a refuzat să câștige de 3 ori mai mult în cariera de artist. Artistul s-a destăinuit într-o emisiune online, făcând referire, printre altele, la deciziile pe care le-a luat în urmă cu 2 ani. Irinel Columbeanu, de altfel, i-a dat dreptate artistului. Vezi mai jos despre ce este vorba!

Tzancă Uraganu a precizat, în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, care este motivul principal pentru care a refuzat mulți bani. Totul se leagă de programul de odihnă al artistului. În urmă cu 2 ani, a luat decizia de a-și face propriul program, când a realizat că a ajuns la un prag de epuizare.

A mărturisit că nu este o persoană lacomă și nici nu „fuge” după bani. Pentru că programul a fost obositor, având cântări în țară și în străinătate pe care a trebuit să le onoreze la timp, a luat decizia de a-și impune propriul orar. Deși ar fi putut încasa de 3 ori mai mulți bani, artistul a dorit să pună liniștea și sănătatea pe primul loc. Au fost situații în care i-au fost oferiți mai mulți bani, însă artistul a refuzat.

„Dacă aș fi lacom… eu în urmă cu 2 ani am luat niște decizii în legătură cu viața mea, de lăutărie, de artist. Eu nu mai cânt ziua. De exemplu, cânt dacă ar fi mâine o nuntă în București, la 5-6 seara, dar dacă sunt în București. Dacă vin din altă țară sau de la Arad, nu mai cânt. În treaba asta se pot pierde niște bani. Și ziua se poate câștiga mai bine decât noaptea. (…) Mi s-au oferit foarte mulți bani să cânt nu știu cât în plus, de multe ori am refuzat. Dacă eram lacom, aș fi putut să zic că stau până pic jos. Făceam, poate, de 3 ori mai mulți bani. Dar nu mai aveam aceeași sănătate, nu mai aveam aceeași mentalitate, nu mai aveam timp. Nu mai aveam multe. Pentru ce? Pentru bani? Lasă mai puțini bani și mai liniștit”, a spus artistul, în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Irinel Columbeanu i-a dat dreptate lui Tzancă Uraganu: „Plus că nu dați nimănui sentimentul că poate să vă cumpere”.

Cântărețul în vârstă de 33 de ani s-a gândit la propria sănătate, motiv pentru care a decis să spună „stop” la momentul potrivit. Viața de artist poate fi, uneori, zbuciumată. Iar atunci când a simțit că începe să „scârțâie”, a luat decizia de a se focusa asupra propriei persoane.

„Nu pot să zic că oamenii nu m-au acceptat. M-au acceptat și așa, la orele pe care le-am vrut eu. (…) Când am văzut oboseala și că ajungi la epuizare, atunci am pus stop! De aceea am luat decizia asta. Mi s-a făcut rău, cântam până la 4-5 dimineața, într-o țară, iar la 7-8 dimineața aveam avion. Stai în aeroport 2 ore, mai stai în avion chinuit, nedormit. Ajungeam în țară, poate trebuia să cânt iar la 2. Am făcut și o perioadă așa. Și când am văzut că încep să scârțâi și că ajung la epuizare, atunci am zis stop!”, a mai spus artistul.