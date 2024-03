Motivul tulburător pentru care fosta iubită a lui Jador a refuzat ”Insula de 1 milion”, de la Kanal D

Ella Tina, fosta iubită a lui Jador, a dispărut de ceva vreme din lumina reflectoarelor. Tânăra brunetă făcea furori atunci când a apărut prima dată la Puterea Dragostei și alături de Jador trăia una dintre cele mai intense povești de iubire. După participarea la emisiune, Ella nu s-a ales cu premiul cel mare și a fost eliminată din competiție. Povestea ei de dragoste cu Jador nu a rezistat, iar bruneta a trecut prin perioade dificile ulterior. A fost lovită de soartă din mai multe părți, nimic nu mergea bine, iar momentul de cumpănă a fost când mama ei, bolnavă, a decedat. Ella Tina a ales să se retragă o perioadă din lumina reflectoarelor, dar CANCAN.RO a aflat de cine a fost ofertată bruneta. Cea mai recentă ofertă a venit din partea Kanal D.

Ella Tina, cunoscută în presă ca fosta iubită a lui Jador a preferat să se retragă din viața publică și să își vadă de viața ei. Bruneta a trecut printr-un moment foarte greu în toamna anului 2022 când mama ei a pierdut lupta cu o boală necruțătoare. Nimic nu părea că mai merge bine pentru fosta concurentă a emisiunii de la Kanal D. Își dorea să aibă o carieră în televiziune, să se lanseze și să-și găsească iubirea. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. Acum însă, roata s-a întors, iar Ella a fost ofertată de Kanal D pentru emisiunea Insula de 1 milion. Doar că, surpriză, din partea ei a venit un refuz!

Ella Tina a refuzat participarea la Insula de 1 milion: „Am refuzat pe loc!”

„M-au sunat de la Insula de 1 milion și mi-au propus să particip.Am fost informată cu privire la cum ar trebui să decurgă formatul și nu am avut ce face. Am refuzat pe loc, deși ei m-au chemat la interviu. Am vorbit cu producătorii și mi-au spus că trebuie să fiu aptă pentru toate probele de acolo. Nu mă simt aptă, am avut și o perioadă mai grea, mai depresivă. Din acest motiv m-am retras în ultima perioadă. Nu m-am simțit deloc bine psihic”, a susținut Ella Tina pentru CANCAN.RO.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei se pare că are probleme de sănătate. Bruneta se confruntă cu psoriazisul, o afecțiune a pielii care se declanșează pe fond de stres. Și, cum la emisiunea Insula de 1 milion de la Kanal D, concurenții sunt supuși multor probe care implică adrenalină și abilități, teama Ellei a fost prea mare. În plus, bruneta urmează un tratament special pe care nu ar fi avut cum să-l ducă la capăt în cadrul competiției.

„Am refuzat participarea din mai multe motive. Unul la mână, nu știu să înot. Doi la mână, nu pot trăi în condițiile acelea pentru că am psoriazis. Trebuie să mă spăl cu un anumit șampon, urmez un tratament special.Fac psoriazis pe fond de stres și acolo aș fi fost foarte stresată. Eu și când mă îngrijesc, îmi apare boala de piele, darămite dacă nu mă spăl cu ce trebuie” , mai spune bruneta.

Câți bani ar fi primit Ella Tina la Insula de 1 milion: „Mi-au făcut o ofertă bună”

Ella Tina a dezvăluit că a primit o ofertă bună din partea Kanal D pentru a participa la emisiune. Fobiile sale, dar și boala de piele cu care se confruntă, au determinat-o totuși să o refuze. „Mi-au făcut o ofertă foarte bună, primeam mulți bani. Nu am avut cum pentru că aș suferi prea mult din punct de vedere al sănătății. Îmi era teamă să nu mă înec, îmi este teamă de șopârle. Îmi e teamă de tot ce înseamnă reptile, de șerpi nu mai spun. Eu leșin direct când îi văd, nu apuc să mai fac nimic.

De când eram mică am această fobie. Mă jucam pe afară și am văzut un șarpe și am leșinat. M-a găsit tata leșinată pe jos la noi în curte și aveam câțiva ani. Cred că de atunci mi s-a declanșat frica aceasta”, a spus fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

De asemenea, am aflat că ofertele celor de la Kanal D au fost generoase. Pentru o lună de competiție, concurenții ar fi fost recompensați cu suma de 4000 de euro. În cadrul competiției Insula de un milion au intrat 50 de concurenți cu vârste şi profesii diferite, care se luptă pentru premiul de un milion de lei. Printre participanţi se află Jaguraul, un fost concurent Exatlon. Armin Nicoară participă și el în cadrul competiției, dar și două foste participante Bravo, ai stil! și câștigătoarea Chefi la Cuțite, Florica Boboi.

