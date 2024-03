Motivul uluitor pentru care Cristina Șișcanu a vrut să divorțeze de Mădălin Ionescu. Abia acum a făcut dezvăluirea

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt căsătoriți de 12 ani și formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul de la noi. Vedeta și prezentatorul TV au împreună o fetiță minunată, pe Petra. Moderatorul mai are doi copii dintr-un mariaj anterior, care au rămas în grija lui: Ștefania și Filip. Relația dintre ei merge ca pe roate și nici urmă de separare. Până zilele trecute, când jurnalista l-a amenințat pe soțul ei că-l părăsește. Decizia ei a venit dintr-un motiv banal, însă i-a luat pe toți prin surprindere, stârnind numeroase reacții în mediul online. De la ce a pornit totul?

Cristina Șișcanu și-a îngrijorat urmăritorii din mediul online după ce a anunțat că divorțează de soțul ei! Toată discuția a pornit dintr-un motiv aparent banal, însă a continuat până când vedeta de televiziune a dat de veste că-l lasă pe Mădălin Ionescu. Cearta a început din cauza unui subiect sensibil pentru influenceriță: salcia din curtea casei! Prezentatorul TV avea de gând să scape de pom, însă cea care nu l-a lăsat a fost soția sa.

Mădălin Ionescu s-a gândit să scape de salcie, din cauza rădăcinilor mari și puternice ale acesteia care au stricat pavelele din curte. Moderatorul de televiziune a vrut să planteze salcia pe malul unui lac, însă Cristina nici n-a vrut să audă de așa ceva. Acela a fost momentul în care i-a spus soțului ei că va divorța de el dacă salcia dispare din curte. De atunci, subiectul a fost încheiat!

„De ce? Pentru că aici unde vedeți că este iarbă, erau pavele și salcia are rădăcini foarte ramificate, foarte puternice și care se împrăștie pe o suprafață foarte mare. Rădăcinile respective ridicau pavelele și era deranjant, arată urât. Mădălin a zis că trebuie să scoatem salcia, renunțăm la ea, mergem și o plantăm pe malul unul lac și asta este. Eu când am auzit așa ceva m-am opus total, nu se poate așa ceva. Am zis că nu, sub nicio formă eu nu voiam să renunțăm la salcie.

Discuția era destul de aprinsă pentru că era un inconvenient, nu că lui Mădălin nu-i plăcea Salcia. Este superbă salcia, o iubim. Și atunci am zis ‘Divorțez dacă scoți salcia (n.r. râde)’. Mi-a ieșit pe gură această frază. I-am spus să găsească o soluție astfel încât să fie bine pentru ambele părți”, a mai spus vedeta, în online.