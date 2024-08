Motivul uluitor pentru care Monica Tatoiu își ascunde banii în hoteluri, atunci când merge în vacanță: ”Fac fotografie, că și eu uit unde i-am pus”

Monica Tatoiu este o împătimită a vacanțelor. Femeia de afaceri iubește să călătorească peste tot în lume. Deși are o sumă uriașă în conturi, ea preferă să aibă și bani cash atunci când pleacă în cazul unor situații de urgență. Vedeta a vorbit despre acest subiect și a dezvăluit că atunci când ajunge la hotel, ascunde bancnotele. De asemenea, ea fotografiază locul pentru a nu uita unde le-a pus.

Nu mai este un secret faptul că Monica Tatoiu spune mereu ceea ce gândește. Femeia de afaceri este extrem de sinceră și nu ferește să ofere detalii despre viața ei personală și profesională. Recent, ea a fost invitată în cadrul unui podcast și a dezvăluit că își ascunde banii atunci când merge în vacanță.

Monica Tatoiu a explicat că este foarte important ca oamenii să aibă la ei bani cash atunci când merg în vacanță în cazul în care întâmpină situații de urgență și nu pot achita cu cardul. Astfel, ea ține mereu cont de acest lucru.

Ei bine, femeia de afaceri a povestit că nu merge în hoteluri de 5 stele atunci când călătorește, ci închiriază apartamente sau case, motiv pentru care există posibilitatea ca cineva să o jefuiască. Pentru a se asigura că nu rămâne fără bani sau acte, vedeta alege să le ascundă în locuri neobișnuite.

Vedeta a mărturisit că, la un moment dat, a uitat unde a pus atât banii, cât actele. Monica Tatoiu a căutat ascunzătoarea o zi întreagă, alături de soțul ei. Astfel, a decis să facă întotdeauna o fotografie care să îi amintească unde se află documentele sau bancnotele.

„Odată am pățit eu cu Victor, o zi întreagă am căutat unde am pus. Acte, în primul rând, pașaportul, unde mă duc eu nu am casă de valori și de astea. Imaginație, dar faci o poză că uiți dacă este foarte special locul acela. Vă jucați”, a mai spus femeia de afaceri.