Monica Tatoiu a vrut să își pună capăt zilelor! Motivul pentru care a ajuns în acest punct: „Am vrut să mă arunc de la etaj”

Monica Tatoiu a mărturisit că a trecut printr-o perioadă grea și chiar a fost la un pas de a-și pune capăt zilelor. La acea vreme, femeia de afaceri și-a găsit puterea în rugăciune și a reușit să meargă mai departe, însă nu a fost deloc ușor. Mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit și motivul pentru care a ajuns în punctul de a-și dori să încheie socotelile cu viața.

Monica Tatoiu a fost mereu o persoană deschisă și a vorbit mereu despre problemele pe care le-a întâmpinat. În urmă cu ceva timp, femeia de afaceri a oferit detalii despre unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale.

Monica Tatoiu are un singur fiu pe care l-a născut la vârsta de 39 de ani, în data de 29 martie 1999, la Spitalul Universitar. Femeia de afaceri și-a adus băiatul pe lume prin cezariană, iar din cauza anesteziei a fost la un pas să moară.

Totuși, clipele de suferință au început cu adevărat atunci când a aflat că fiul ei s-a născut cu o problemă la un plămân. Medicii nu i-au mai dat nicio șansă de supraviețuire, lucru care a adus-o pe Monica Tatoiu în pragul disperării. Vedeta a povestit că a vrut să își pună capăt zilelor.

„L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta, și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt, și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine.

L-am luat pe Victor de mână și m-am rugat la Dumnezeu, iar dimineață copilul nu a mai avut nimic. Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva.”, a declarat Monica Tatoiu în trecut, în mediul online.