Așa tată, așa fiu! Dacă Matei Stratan o are alături pe una dintre cele mai cunoscute frumuseți de la noi și din lume, Mădălina Ghenea, nici tatăl lui, multimiliardarul Dan Stratan, nu e mai prejos. Stratan senior este și el înconjurat de femei frumoase, iar CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România, l-a întâlnit alături de o bună prietenă, fosta” doamnă Fratelli”, care i-a fost aproape și unuia din amicii săi, ex-ministrul de Finanțe Sebastian Vlădescu.

Omul de afaceri Dan Stratan este unul din cei mai ”cool” multimiliardari pe care îi are România. În ciuda faptului că are părul grizonat, se păstrează mereu în trend. Fie că e vorba de look, ori de vestimentație, vârsta nu-l trădează pe Dan Stratan, cu atât mai mult cu cât preferă compania femeilor frumoase. Zilele trecute a ieșit la o întâlnire, în zona zero a Capitalei, cu o brunetă extrem de sexy, cu părul lung, ca abanosul. O mai veche cunoștință de-a lui, dar și o apropiată a bunului său prieten, Sebastian Vlădescu.

Laura Rotileanu, căci despre ea vorbim, a zăbovit la un prânz prelungit cu Mr. Cash (topurile de profil îl dădeau la un moment dat pe Dan Stratan drept fericitul posesor al unei averi de 11 milioane de euro, iar, de atunci, banii s-ar fi tot înmulțit), la un restaurant. Trei ore au discutat unul lângă celălalt și au ieșit numai zâmbet. Fosta ”doamnă Fratelli” a luat la pachet desertul, iar multimiliardarul, ca un gentleman desăvârșit, i-a ținut ușa la ieșire și a condus-o la mașină. La despărțire, s-au sărutat pe obraz.

Laura Rotileanu, o prezență de invidiat

Laura Rotileanu este binecunoscută în lumea oamenilor cu pretenții din Capitală. Din căsătoria cu Nicolae Rotileanu are o fiică, iar câțiva ani i-a stat alături fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vlădescu. Mai mult, la un moment dat, ea a fost și logodnica unuia dintre patronii celebrului club ”Fratelli”, relație în urma căreia a dobândit și porecla ”Doamna Fratelli”. Deși nu mai este la prima tinerețe și are o fată mare, Laura arată senzațional. Formele lucrate și silueta tip clepsidră ar face orice bărbat să ofteze și orice femeie să fie invidioasă.

