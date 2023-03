Oamenii legii nu l-au iertat! Mugur Mihăescu a mărturisit că au existat situații în care a rămas chiar și fără permisul de conducere. Actorul a recunoscut că a greșit în trafic și și-a acceptat „soarta”. Iată mai jos, în articol, ce a povestit celebrul actor din „Vacanța Mare”.

În cadrul unui interviu, Mugur Mihăescu a mărturisit faptul că oamenii legii l-au avut și pe el în „vizor”, când se afla la volan. Mai cu seamă, actorul a încălcat reguli ce se regăsesc în Codul Rutier, motiv pentru care polițiștii nu l-au iertat pentru nicio secundă și l-au lăsat fără permisul de conducere chiar de două ori!

Mugur Mihăescu a rămas fără permisul auto de două ori

Deși a întruchipat, de-a lungul timpului, personajul „Garcea”, îmbrăcând uniforma de polițist în repetate ori, pentru a-și duce rolul până la capăt, Mugur Mihăescu nu a scăpat de… sancțiuni! Actorul a mărturisit că nu are întâmplări neplăcute cu oamenii legii, însă s-a aflat în postura conducătorului auto care a încălcat legea. Și-a recunoscut greșeala și și-a acceptat sancțiunea.

„Nu am întâmplări urâte cu polițiști. Mi-au luat și mie permisul, o dată, de două ori, cât se poate! Cine greșește plătește, eu am greșit am plătit!”, a spus Mugur Mihăescu pentru Click.

Actorul deține afaceri în industria HoReCa

Mugur Mihăescu deține afaceri în industria HoReCa. Mai cu seamă, acesta are un pub în Centrul Vechi al Capitalei. Pe perioada pandemiei, situația financiară a actorului a fost afectată.

„Da, firma mea a pierdut. A pierdut ca toate celelalte firme din toate domeniile astea. Am pierdut aproape tot. Noroc că aveam bani puși deoparte și am zis că susținem. Deocamdată businessul meu își revine.

În pandemie, eu personal, Mugur, nu am pierdut. Firma, da, a pierdut. Firma este a mea, dar e persoană juridică. Trebuie să ne dezbărăm de obiceiul de a zice dacă pică patronul, pică firma. Un business corect îl dezvolți astfel încât persoana aia juridică să trăiască și fără tine, după ce crapi tu sau dacă ție ți se întâmplă ceva”, a spus actorul, pentru Kanal D.

Sursă foto: captură video Youtube