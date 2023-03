Mugur Mihăescu constituie una dintre revelațiile filmului „Haita de acțiune”, unde îl interpretează pe tatăl lui Denzel, polițist impersonat de Matei Dima. Comediantul revine pe marile ecrane după 17 ani de absență, sub forma unui „Agent 007” ieșit la pensie, așa cum se recomandă Mugur Mihăescu în interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO. Pe lângă discuția despre rolul din proiecția lui BRomania, vedeta punctează și la capitolul „Vacanța Mare”.

„Garcea” și „Leana” sunt două dintre personajele emblematice pe care actorul le-a adus în atenția publicului. Și chiar dacă proiectele de umor televizat sunt istorie, Mugur Mihăescu susține că are o relație strânsă cu mulți dintre cei care i-au fost alături „pe sticlă”. Printre preferați se numără Radu Pietreanu, Florin Petrescu și Emil Rădinoiu.

Mugur Mihăescu îl interpretează pe tatăl lui Denzel (Matei Dima) în filmul „Haita de acțiune”: „Intenționăm să facem o serie mai lungă tată-fiu în acțiune!”

CANCAN.RO: Cum s-a făcut pentru tine tranziția de la emisiunea de tip sketch către filmul de pe marile ecrane?

Mugur Mihăescu: Am mai făcut asta, în 2001, la «Garcea și oltenii», pe urmă am mai avut «Trei frați de belea». Apoi am decis să oprim tot ce înseamnă «Garcea» pe televiziune, că ajunge. Trebuie să mori în picioare, ai lăsat o legendă după tine, nu-i păcat s-o terfelești, să tragi de ea? Dar a venit propunerea lui Matei înainte de pandemie.

Pandemia ne-a omorât puțin planurile, ne-am întâlnit anul trecut din nou. Am vorbit și m-am gândit «hai să lăsăm un legacy, să fie un 007 al României». Dacă o să placă și o să prindă la public, intenționăm să facem o serie mai lungă tată-fiu în acțiune. Depinde de reacția publicului, publicul este singurul juriu.

CANCAN.RO: Nu am voie să fiu subiectiv în această meserie, dar cred că ai fost un twist foarte bun în „Haita de acțiune”, fără ca personajul tău să fie modificat…

Mugur Mihăescu: E un alt Garcea, la pensie, dar sângele apă nu se face.

Mugur Mihăescu dezvăluie cum s-au păstrat relațiile cu foști colegi din „Vacanța Mare”

CANCAN.RO: Acest personaj te-a urmărit în bine sau în rău toată viața? Adică îmi imaginez că oamenii, când te întâlnesc pe stradă, te strigă după propriile replici…

Mugur Mihăescu: Atunci îmi dau seama că, celor care mă strigă așa, le-am dăruit bucurie. Am trăit și voi trăi toată viața din bucuria oamenilor, indiferent ce fac – în afaceri, în cariera pe care o să o urmez. În tot ce fac, vreau să dăruiesc bucurie. Dacă s-a transformat Garcea în renume, jos pălăria.

CANCAN.RO: Ce relație are Mugur Mihăescu cu oamenii din „Vacanța Mare”, cu care dintre ei mai vorbești?



Mugur Mihăescu: Cu Radu Pietreanu, cu Florin Petrescu (Axinte), cu Emil Rădinoiu din când în când. Cu toată lumea mă înțeleg, noi am fost, mâna asta. Vorbesc cu Radu săptămânal, ne vedem de câte ori putem și am drum în zona lui sau el în partea asta.

