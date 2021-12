„Mulatra lui Mazăre” a pățit-o chiar înainte de sărbători. Fosta concurentă de la „Gospodar fără pereche” a căzut victima infractorilor cibernetici. Rose Adhiambo a fost „curățată” de toate economiile prin „metoda OLX”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile uluitoare.

Infractorii cibernetici care se dau drept clienți interesați și le cer oamenilor datele de identificare ale cardurilor, chipurile, ca să le vireze banii pentru produsele pe care aceștia le pun la vânzare au făcut multe victime în ultima perioadă. Din câte se pare, nici domnișoarele din showbiz n-au fost ocolite de escroci. Rose Adhiambo, cunoscută publicului drept „mulatra lui Mazăre”, a picat, recent, în plasa escrocilor.

„Am rămas pe zero”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la „Gospodar fără pereche” a povestit cum a rămas fără bani de sărbători.

„Am pus niște jucării ale fetei și lucrușoarele pe OLX sa le vând (căruț de bebe, mașinuță, pătuț). Am fost contactată de câteva persoane care doreau să le achiziționeze și mi-au trimis un link ca să facă plata prin aplicația OLX și mi-au spus că banii îmi intră imediat. Am făcut click pe link și acolo mi s-a deschis o fereastră care îmi spunea că, pentru a intra în posesia banilor, trebuie sa completez datele de pe card. Am completat și mi-au fost sustrași banii.

Am fost imediat la bancă, dar era prea târziu deoarece am pus codul unic pentru plăți acolo. Și așa am rămas pe zero. Banca nu a putut să recupereze banii. Mi-au furat toți banii din cont, m-au lăsat fără bani de sărbători. Am făcut plângere la poliție și acum aștept un răspuns”, a declarat Rose Adihambo, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Avertismentul polițiștilor

Polițiștii avertizează ca, în momentul în care se fac tranzacţii online cu persoane necunoscute, să nu fie trimise niciodată datele de pe card. Se pot trimite datele contului bancar, pentru a fi viraţi banii, însă nu datele de pe card. Odată ce hoții intră în posesia banilor din cont, aceștia nu mai pot fi recuperați, pentru că infractorii folosesc conturi deschise în alte țări.

Ce ar trebui să știe utilizatorii OLX

Sfaturi pentru utilizatorii OLX.RO:

Nu părăsi chat-ul OLX. Păstrează discuția acolo, ca să poți fi ajutat în caz de fraudă.

Verifică cu atenție adresa paginii web: asigură-te că este „https://www.olx.ro/” și conexiunea este securizată. Dacă ai ajuns vreodată pe un site care nu este cel menționat, părăsește-l cât mai curând și nu-ți lăsa datele personale cum ar fi parola, numărul întreg al cardului sau codul PIN.

Evită orice plată în avans, indiferent de pretextul cu care vine alt utilizator și nu publica datele cardului tău pe un alt site. Dacă ți se cere asta, semnalează situația.

