Mulțescu, nemulțumit după remiza din Gruia: „Am venit la Cluj să câștigăm!”

Gigi Mulțescu a debutat cu o remiză pe banca formației Astra Giurgiu în meciul terminat nedecis 1-1 din Gruia cu CFR Cluj.

La finalul meicului, tehnicianul a spus că și-ar fi dorit toate cele trei puncte pentru că echipa sa a venit la Cluj cu gândul de a câștiga partida.

„Am venit la Cluj să câștigăm. O dovadă este că am avut cinci jucători de atac, nu doi închizători. Am avut frică, alimentată și de forța fizică a CFR-ului. Ne-am apărat corect în prima repriză, adversarul nu a avut prea multe ocazii clare. În prima repriză ne-am speriat, dar apoi lucrurile s-au mai așezat, am pasat, am construit, chiar se putea termina și mai bine, nu știu dacă meritat. Am pregătit fazele fixe și pe atac și pe apărare, le pregătim de fiecare dată. Le-am dat încredere jucătorilor să nu le fie frică, iar asta s-a văzut în repriza a doua. Am crezut până la capăt, am continuat să sperăm, iar asta cred că e un lucru bun pentru mentalitatea lor. Vom încerca să scoatem maximum de puncte, dar vrem să evaluăm și jucătorii tineri și talentați pe care îi avem. FCSB își dorește foarte mult victoria și titlul, dar noi vrem să scoatem cât mai mult și să arătăm și mai bine. Avem multe de făcut „, a declarat Gigi Mulțescu la finalul partidei.

Programul etapei a IV-a din play-off:

CSM Poli Iaşi – Viitorul Constanţa 0-2

CFR Cluj – Astra Giurgiu 1-1

Luni, 9 aprilie

ora 20:45 FCSB- CS „U” Craiova

Clasament play-off:

1 CFR Cluj 36 *

2 FCSB 35 pct*

3 CS U Craiova 31*

4 Viitorul 29

5 Astra Giurgiu 23

6 CSM Poli Iaşi 20*

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte