Mulțescu pune tunurile pe arbitrul Bârsan după prima înfrângere a Astrei: „Ne-a călcat în picioare, a fost grosolan!”

Gigi Mulțescu, antrenorul principal al formației, a pus primul eșec pe care giurgiuvenii l-au sufeirt în acest seozn în Liga I pe seama arbitrajului prestat de brigada condusă de Marcel Bârsan.

„Nu s-a rupt, dar ne-a dereglat. Ne-a făcut meciul foarte greu. N-am înțeles de ce a făcut acest lucru. Arbitrului nu am ce să-i reproșez pentru cel de-al doilea galben, dar pentru celelalte… Aș putea scrie un roman. Ne-a calcat în picioare, a fost grosolan! În prima repriză am avut vreo 4-5 posibilități de a înscrie, dar nu am facut-o. Noi am reușit să închidem jocul și să explodăm în atac. Nu am reușit să înscriem și ne-am făcut jocul și mai greu prin eliminarea lui Erico. A rămas să ne organizăm în apărare și să facem în atac ceea ce se mai poate. Una peste alta, am pierdut nemeritat”, a declarat Gigi Mulțescu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu.

Unicul gol al partidei a fost reuşit în minutele de prelungire de Tudor Băluţă (min. 90+2), acesta reluând cu capul, din recentrarea lui Mihai Voduţ.

Giurgiuvenii au primit golul în dublă inferioritate numerică într-un moment în care evoluau în nouă jucători, după ce Erico a fost eliminat în min. 34 pentru al doilea cartonaş galben, iar fundaşul Risto Radunovic era accidentat. Pentru Asta Girugiu aceasta a fost prima înfrângere a sezonului.

Finalul partidei l-a prins pe Gică Hagi, managerul general al constănțenilor în tribună, „Regele” fiind eliminat după un schimb dur de replici cu antrenorul secuns al Astrei, Yuksel Yeşilova, acesta fiind de asemenea eliminat.

După această victorie, Viitorul a urcat pe locul 6 în Liga i cu 14 puncte în timp ce Astra a rămas pe locul 2 în Liga I cu 17 puncte. Giurgiuvenii pot fi însă depășiți astăzi de CFR Cluj în cazul unei victorii cu Universitatea Craiova.