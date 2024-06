Multimilionarul pe care Gigi Becali l-a amenințat că-l împușcă se însoară a 5-6 oară la 71 de ani! Printre consoartele trecute: sexoasa ”Bela” de la PROTV și nora celebrului Cocoșatu

Clopotele de nuntă nu se opresc la vârstă! Mihai Cuptor are 71 de ani, dar Cupidon îl place așa de mult încât l-a săgetat pentru a … Stați puțin, că am pierdut șirul! Probabil, și nea Mihai… Să fie vreo 5-6 mariaje pe care multimilionarul le-a ”ghidonat”, iar acum se pregătește să fie, din nou, mire. De data asta, sperăm să fie cu noroc! 😜 Mireasa? Cu 20 de ani mai tânără. Și fostă soție de afacerist greu, Eduard Uzunov, cunoscut drept Regele imobiliarelor! CANCAN.RO are povestea spumoasă și v-o prezintă, în exclusivitate.

Mihai Cuptor simte, din nou, fiorul! Multimilionarul s-a îndrăgostit lulea de Cristina Duma, femeia pe care nu o vrea doar iubită, ci și soție! Ea împărtășește aceleași sentimente pentru el, așa că pasul e ca și făcut! La Primăria Sectorului 1 au depus actele cei doi, iar în scurt timp verighetele își vor face loc pe degetele lor.

(CITEȘTE ȘI: CUM A PUS MÂNA, DE FAPT, GIGI BECALI PE PALATUL DIN ALEEA ALEXANDRU. S-A DUS PESTE CUPTOR ÎN BIROU: „AM VENIT SĂ TE ÎMPUȘC”)

A lăsat-o pe celebra Bela de la PRO TV pentru verișoara ei pictoriță

Mihai Cuptor, afaceristul amenințat de Gigi Becali că îl va împușca, atunci când s-a luptat cu el pentru palatul din Aleea Alexandru, are în spate o listă lungă de căsătorii, iar povestea lor este, de-a dreptul, spumoasă. Imediat vom face o incursiune în trecutul ”amorezatului” de 71 de ani, nu înainte de a trece în revistă detaliile despre viitoarea mireasă: Cristina Duma este nimeni alta decât fosta soție a lui Eduard Uzunov, care și-a ridicat un adevărat imperiu imobiliar. De altfel, de acolo i se trage porecla pe care am menționat-o câteva rânduri mai sus.

(NU RATA: SUPER FEMEI ŞI TOTUŞI…ÎNŞELATE! ELE SUNT VEDETE DE LA NOI CARE AU SUFERIT, DAR AU MERS MAI DEPARTE)

Să revenim, deci, la trecutul amoros al lui Mihai Cuptor. Când anii încă nu se adunaseră pe el, afaceristul s-a însurat. Nu a durat, pentru că în cale i-a apărut Alina Chivulescu, nimeni alta decât celebra Bela, de la PRO TV. Se întâmpla în 1999, când avea loc nunta, apoi a venit pe lume Michael, băiatul născut la o clinică din Elveția. Numai că în peisaj a apărut verișoara! Verișoara Alinei, pictorița care l-a cucerit. S-au scurs, e drept, niște ani până când Mihai și Cosmina au ajuns în fața altarului (2009). Iar apoi au devenit părinții unei fetițe (Vezi AICI detaliile).

Dar nici acest mariaj nu avea să dureze la …infinit! Da, nimic nu e etern atunci când e vorba despre dragoste. Multimilionarul a pus capăt relației. La preluare aștepta…nora lui Cocoșatu`! (Vezi AICI toate detaliile).

Trei rânduri mai sus și… E rândul Cristinei Duma!

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.