Nadine face liceul la 40 de ani! Actrița a intrat în clasa a 11-a

Nadine a vorbit în emisiunea „De-a viața ascunselea”, despre evoluția sa și despre cu am înțeles că trebuie să ofere românului ceva. Actrița a devenit vorbitor internațional fără să își dea seama, iar acum, tot ce învață, poate fi de folos și altora.

Vedeta face pentru a doua oară liceul, la 40 de ani, a intrat în clasa a 11-a. „Noi trebuie să facem tot ceea ce știm că trebuie să facem pentru a fi cea mai bună variantă a noastră. Pentru evoluția mea, eu am mai făcut o dată liceul, eu l-am mai făcut o dată. M-am dus la ore, dar nu am avut timp să merg la lecții. E adevărat, dacă ar fi să aleg, aș face la fel. Pentru sănătatea mea mintală, era necesar să am independență financiară.

Acum, la 40 de ani, intru în clasa a 11-a. Am făcut pace cu faptul că sunt româncă. Pentru mine, asta a venit târziu. Până acum, eram un om al planetei, însă am priceput că eu pot să dau o mână de ajutor. Mentalitatea mea, o fi cu influențe americane, dar la sfârșitul zilei, eu pot să spun ceva în română, unui român. Oi fi eu cel mai negru român, dar pricep niște lucruri pe care românii nu le înțeleg despre ei înșiși”, a spus Nadine.

Nadine Voindrouh și-a făcut apariția în showbiz după ce a participat la Școala Vedetelor

Dupa ani de prezenta in showbiz unde a participat la numeroase emisiuni tv, Nadine si-a gasit dragostea. Aceasta s-a casatorit cu avocatul Dragos Apostolescu cu care are impreuna un baietel. Si un catel si muuuulte pisici!

“Când m-am maritat, știam că în timp, tot ce simt pentru el, soțul/ iubitul se va transforma în altceva. Știam, deoarece nu m-am măritat de la 20 de ani, fără să am habar pe ce lume trăiesc. Când monotonia s-a instalat, în loc să-i reproșez lui Apostolescu că nu-mi mai zice, că nu-mi mai face, mi-am suflecat mânecile și m-am reorientat către mine și către familie. Am luat punctul de concentrate de pe el și “neputințele” lui, cât și de pe starea mea de… plictis”, marturisea Nadine!