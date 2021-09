După ce a participat la preselecțiile Eurovision, ajungând chiar până în finala selecției naționale, transsexualul Naomi a plecat definitiv din România și nimeni nu a mai auzit de el! Acum, Naomi își dorește să revină în țară pentru a se reapuca de muzică, dar și pentru a scăpa de fostul iubit agresiv. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Naomi a povestit, cu lux de amănunte, calvarul prin care a trecut. Atenție, detalii și imagini interzise persoanelor sub 18 ani, care vă pot afecta emoțional!

Pe numele lui adevărat Florin Moldovan, transsexualul Naomi a devenit cunoscut în urmă cu mai mulți ani, în România, după ce a început să apară pe la show-uri mondene. De asemenea, a rămas în memoria publicului din România sub amprenta numeroaselor controverse în care a fost implicat de-a lungul timpului. Acesta ar fi fost, de altfel, și motivul pentru care a decis să plece din țară.

„S-a zbătut să-mi obțină iubirea”

Acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Naomi a vorbit despre viața pe care o trăiește peste hotare, dar și despre chinurile pe care le-a îndurat, de dragul iubirii. Naomi povestește că, timp de șapte ani, s-a iubit cu un tânăr mai mic decât el, care, după ceva timp a devenit foarte agresiv.

„El s-a zbătut să-mi obțină iubirea. Nu am cedat ușor! Eu aveam o săptămână și puțin de când terminasem relația cu fostul iubit. M-am urcat la el în mașină și i-am pus mâna pe «ciocan». Nici nu mă gândeam la vreo relație, nici nu mi-a trecut prin cap.

Am luat numărul lui de telefon și l-am contactat peste vreo trei zile. Apoi a venit seara la mine, două zile și două nopți am făcut dragoste și de atunci am rămas împreună. După câteva zile am plecat în vacanță în Milano. Atunci am aflat că el era implicat într-o altă relație de vreo șase luni. Am avut o discuție și i-am zis să se hotărască pe cine vrea și m-a ales pe mine.

El avea 19 ani și era în șomaj și îmi dădea mie banii. Nu l-am întreținut eu pe el” , ne-a declarat Naomi.

Naomi povestește calvarul prin care a trecut

Deși niciun indiciu nu arăta că bărbatul ar putea avea accese de furie, la un moment dat, după mai multe crize de gelozie și din cauza banilor, s-ar fi ajuns la o bătaie. Naomi susține că a primit o bătaie soră cu moartea și nimeni nu i-a sărit în ajutor. Cu toate acestea, nu a depus nicio plângere împotriva bărbatului, ba mai mult, după ceva timp, l-a căutat pentru a-i cere socoteală.

„După vreo șase luni de relație, el mi-a zis că nu mai acceptă ca eu să lucrez. Era o gelozie și din partea mea și din partea lui. După vreun an ne-am așezat la casa noastră, dar apoi a început să-mi reproșeze că mi-a dat bani.

Atunci eu am mers și m-am angajat la un hotel pe post de cameristă, unde primeam 1.700 de franci. Problemele dintre noi au început din cauza faptului că el consuma substanțe interzise și nu se putea opri. Așadar, eu am decis să plec în Frankfurt, unde am revenit la vechea meserie și am stat patru luni. Când am revenit acasă, l-am găsit alături de câțiva prieteni și mi-a spus că îi e mai bine singur și ne-am despărțit”, povestește Naomi.

Naomi: „Am refuzat să fac plângere”

„Ulterior, el a început să mă caute din nou. Ne-am împăcat și apoi au apărut discuții de la bani. Îi dădusem bani împrumut și nu a vrut să mi-i mai înapoieze. Așa că m-am dus la părinții lui să le cer lor banii, iar seara ne-am întâlnit în gară, în apropiere de locuința părinților lui, și acolo m-a bătut. M-a dus la spital o fată!

M-am ales doar cu mâna ruptă și cu sângerări la degete. Acolo a venit poliția pentru că a sunat fata aia. Am refuzat să fac plângere, iar apoi, timp de aproape o săptămână, l-am lăsat în pace. Iar după aceea, timp de trei luni, l-am căutat pentru că voiam să văd ce face și de ce mi-a făcut asta”, a mai explicat Naomi.

Sursă foto: arhivă personală