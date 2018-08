Narcisa Guță a șocat pe toată lumea când și-a făcut apariția la o nuntă, cu un fizic aproape de nerecunoscut. Fosta soție a lui Nicolae Guță este mai slabă ca niciodată și se simte foarte bine așa cum arată acum.

Zilele trecute a luat parte la o nuntă, alături de fiul ei și a făcut furori cu silueta ei, într-o rochie lungă, decoltată. Vedeta a făcut un live pe pagina sa de Facebook, unde a arătat tuturor prietenilor virtuali ce bine se simte în pielea ei, dar și la eveniment.

“Ce surpriză frumoasă. Mă simt bine, fericită, împlinită să zic. Alberto mi-a făcut un cadou, dar nu contează, el este cadoul meu, viața mea. O să petrecem undeva. Sunt mândră și binecuvântată cu un copil atât de frumos și talentat. Fac sală și regim, altceva ce pot să fac. Îmi place să fac ceva frumos pentru mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sinceră și nu prefăcută. Sunt o femeie care mă iubesc. Am demnitatea mea, asta te naști, nu o cumperi”, spunea Narcisa Guță.

Publicată de NarcisaGuta.Ro pe Joi, 16 August 2018

Narcisa Guță a recunoscut că a devenit dependentă de operații estetice. „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut vreo 20. Mi-am facut implant la sani, cu ridicare, si am avut deviatie de sept la nas pe care am rezolva-o. Nu am pus exagerat la sani, pana in 500 ml. Nu am vrut nici sa fiu foarte exagerata. Fac sala, acum poate nu se vede ca sunt la televizor si televizorul ingrasa”, dezvăluia Narcisa.