Narcisa Suciu, dezvăluiri sincere despre tatăl copilului ei. Bărbatul era însurat când artista a rămas gravidă: ”Îmi este foarte clar”

Narcisa Suciu (48 de ani) este una dintre figurile publice din România care a reușit să rămână destul de discretă, cel puțin atunci când a venit vorba despre expunerea vieții private. Mai asumată ca niciodată, artista a făcut o serie de declarații despre tatăl fiicei sale, dar și despre femeia cu care bărbatul era însurat pe vremea când ea a rămas gravidă cu Daria.

În cadrul unui interviu, Narcisa Suciu a vorbit despre relația cu tatăl fiicei sale, chitaristul Daniel Crăciun. La vremea respectivă, în urmă cu 23 de ani, bărbatul era însurat, însă artista a fost asumată și a vorbit despre trecutul ei amoros. Nu are remușcări, nu regretă faptul că s-a iubit cu un bărbat însurat și este convinsă că lucrurile s-au întâmplat exact cum a trebuit, mai ales că altfel nu ar fi venit pe lume Daria.

„În ceea ce privește această poveste, nu am remușcări. Sunt convinsă că dacă lucrurile nu trebuiau să se întâmple așa, nu s-ar fi născut Daria. Îmi este foarte clar, ăsta este indicatorul meu. Pe de altă parte, acum, cu vârsta pe care o avem acum, și eu și Amalia (n.r. fosta soție a lui Daniel Crăciun) am ajuns să mergem la un concert al băiatului ei împreună, noi două și Daniel, și mi s-a părut un act de maturitate. Am fost bucuroasă să putem sta în același loc fără resentimente, fără să ne uităm urât una la cealaltă sau să ne vorbim urât”, a spus Narcisa Suciu în emisiunea realizată de Denise Rifai.

Narcisa Suciu: ”Sunt un om care se ceartă cu argumente”

Citește și: NARCISA SUCIU I-A DAT ULTIMATUMUL! CE I-A INTERZIS TATĂLUI SĂU SĂ FACĂ ÎNAINTE SĂ MOARĂ: ”ÎNCEARCĂ, SĂ VEDEM CE IESE!”

Narcisa Suciu a vorbit și despre relația pe care o are cu fosta soție a lui Daniel Crăciun, tatăl fiicei ei. Pe vremea când erau tineri, Daniel era căsătorit cu Amalia, femeie de care a divorțat după ceva timp. Privind în urmă, artista recunoaște că toți trei erau mult prea tineri pentru a înțelege ce înseamnă cu adevărat întemeierea unei familii.

„Cred că am înțeles amândouă, fiind oameni mari, că eram tinere și nu înțelegeam exact ce înseamnă o familie, o promisiune sau să construiești o nouă familie. Să construiești o tânără familie nu cred că înțelegeam niciunul dintre noi trei. În ceea ce îi privește pe ei doi sau pe noi trei nu cred că am avut remușcări, cred că am apucat să ne lămurim atunci, până să apară Daria, noi am apucat să lămurim tot, toți trei. După primul telefon în care sigur că am urlat una la cealaltă, pe urmă am avut discuții normale. Eu sunt un om care se ceartă cu argumente, eu nu prea ridic tonul că nu-mi permit să-mi stric gâtul. Sunt convinsă că așa trebuia să se întâmple”, a mai spus Narcisa Suciu.

În prezent, Narcisa Suciu trăiește în Finlanda, țară în care s-a mutat de dragul Dariei, dar și pentru cel care avea să-i devină soț. Bărbatul a reușit să primească o șansă din partea artistei mai ales că a reușit să-i insufle acesteia cele mai importante valori despre viață, valori dobândite din propria familie. Acum are alături un bărbat care o iubește, o respectă și care îi oferă o viață tihnită și confortabilă.

„Soțul meu a fost crescut de un militar, socrul meu a fost general de armată, bunicul lui a fost comandant și au fost crescuți într-un mod foarte sever, iar cea mai importantă valoare în casa lor este onoarea. De acolo pleacă orice altceva! Iar faptul că este antropolog l-a și ajutat să mă «vrăjească». Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România”, a povestit Narcisa Suciu în podcastul “Duet cu Alexandra”.

Citește și: NARCISA SUCIU, LA UN PAS DE TRAGEDIE! ÎNTÂMPLAREA CARE I-A MARCAT VIAȚA: „AM TRECUT PE LÂNGĂ MOARTE”