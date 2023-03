Nasrin Ameri este în culmea fericirii! Fosta prezentatoare TV a aflat sexul bebelușului

Nasrin Ameri a anunțat în urmă cu doar câteva săptămâni că este însărcinată. Fosta prezentatoare TV și-a ținut „ascunsă” burtica de gravidă câteva luni, pentru că și-a dorit să se bucure de această perioadă frumoasă doar alături de cei apropiați. Recent, bruneta a dezvăluit și sexul bebelușului, pe care îl va ține în brațe în curând, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

Bruneta trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar în urmă cu doar câteva ore a împărtășit cu cei care o urmăresc o mică parte din bucuria pe care o simte. Fosta prezentatoare de la Antena Stars a publicat în mediul online un filmuleț emoționant, dar și un mesaj în care dezvăluie sexul copilului.

NU RATA: NASRIN AMERI S-A CĂSĂTORIT! IMAGINI FABULOASE DE LA CUNUNIA RELIGIOASĂ, CU MIRII ȘI NAȘII: CRISTI BORCEA ȘI VALENTINA PELINEL

Mai exact, bruneta va aduce pe lume un băiețel. Atât ea, cât și partenerul său așteapta cu sufletul la gură să îl țină în brațe pe micuț.

„Fericire până la cer și înapoi! O să avem un băiețel! O să vă povestesc pe story întreagă poveste, cine a știut în tot acest timp sexul bebelușului și multe altele. Să nu vă imaginați că a fost simplu, pentru că a fost o întreagă aventură, o să înțelegeți de ce zic asta! Daaar, un lucru e cert! Acesta este momentul în care noi am aflat că vom avea băiețel! Cum ar veni, totul a fost pe bune! ????”, a transmis Nasrin Ameri pe rețelele de socializare.

Nasrin Ameri, dezvăluiri despre sarcină

Nasrin Ameri a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care a publicat prima imagine cu burtica de graviduță. Cei care o urmăresc au observat că sarcina este destul de avansată, iar mulți au dorit să afle de ce nu a împărtășit mai devreme această veste importantă. Fără să stea prea mult pe gânduri, bruneta a explicat motivele.

„Am rămas însărcinată natural. (…) Nu am anunțat așa târziu. Nu este așa târziu. Cunosc femei care au anunțat mult, mult mai târziu decât mine. O să fiu sinceră și o să vă spun că din două motive. 1 – cred că este motivul care se regăsește în cazul oricărei graviduțe, și anume siguranța sarcinii. Să faci analizele, să te asiguri că totul este bine. Nu înseamnă cu pui răul în față, dar cred că este mult mai ok. Așa am ales eu. 2- la fel de sinceră sunt când spun că, chiar mi-am dorit să mă bucur doar eu. Apreciez toate întrebările și gândurile voastre, dar chiar am simțit nevoia să simt doar eu. (…) Așa am simțit să fac eu. Să mă bucur doar eu. (…) E o perioadă unică și trebuie trăită așa cum consideră fiecare”, a spus Nasrin Ameri pe contul ei de socializare.